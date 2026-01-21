21 de enero de 2026 Inicio
Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

En medio de la investigación se dieron a conocer las conversaciones que tuvo el maquinista del tren con el centro de mando de Atocha.

Por
“Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pedido desesperado del maquinista

En medio de la investigación para determinar qué fue lo que sucedió en el primer descarrilamiento y choque de trenes en Córdoba, España, dieron a conocer la caja negra de la formación, que se puso en contacto con el centro de mando de Atocha.

Descarrilaron los tres últimos vagones de una formación de la firma Iryo, que iba de Málaga a Madrid.
En el mismo apareció la conversación previa del maquinista del tren Iryoque de la formación que chocó contra un tren Alvia, que venía en sentido contrario por la otra vía, a las 19.45, para indicar que el convoy había sufrido “un enganchón” a consecuencia del cual había descarrilado.

Toda esta conversación, en dos momentos diferentes, quedó registrada en la caja negra del tren 6189 de la empresa Iryo: en el diálogo, las autoridades creen que el maquinista no tenía noción completa de lo que acababa de suceder ya que su tono de hablar era calmada, incluso cuando avisa que va a dejar la cabina para ir a ver qué había sucedido con su tren.

La primera comunicación también mantiene el interrogante sobre la mecánica y la secuencia del accidente. Por el momento no se interpretó cuando indicó que el tren sufrió un “enganchón”, y se espera que próximamente el maquinista declare ante la Justicia, ya que servirá para explicar gran parte de la causa del trágico accidente.

Es decir, que si por “enganchón” se refirió al momento en que el tren pudo comenzar a descarrilarse por golpear en el lugar en donde se ha constatado que un tramo de la vía falta. O si fue exactamente al revés. El tren descarriló, por un motivo aún desconocido, y, al salirse de su trocha, arrancó un tramo de la vía férrea.

La desesperación en la segunda llamada del maquinista con el centro de mando en Atocha

En el segundo contacto telefónico, el maquinista vuelve a llamar y ya tiene un tono más desesperado y urgencia: “¡Es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua!”.

Al mismo tiempo, indicó que “¡necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor!”, pero desde el centro de mando le aseguraron que “no hay ningún tren llegando”.

Sin embargo, en el detalle del accidente informó sobre el incendio en uno de los vagones, solicitó que se enviara un servicio de urgencia con bomberos y ambulancias, alertando además de la presencia de heridos a bordo y del incendio de uno de los coches. El operador de Atocha únicamente confirmó que se pondría en contacto posteriormente.

Estos audios serán fundamentales en la investigación oficial. Desde la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil están analizando meticulosamente cada detalle de estas comunicaciones, junto con inspecciones técnicas de la vía y del tren, para determinar las causas fundamentales del hecho.

Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 13 minutos
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 16 minutos
La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

Hace 20 minutos
Conmoción en Comodoro Rivadavia por el femicidio de Valeria Schwab: masiva marcha para pedir justicia

Hace 21 minutos
David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

Hace 23 minutos