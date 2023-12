Las empresas de colectivos, tras la reunión con el Gobierno: "Vamos a ir normalizando el servicio"

A su término, Luciano Fusaro, vicepresidente de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) sostuvo que "no se normaliza de un día para otro, pero se empieza un camino de normalización" al tiempo que aclaró que la situación que afecta desde la línea 1 a la 799, "no es una medida, es una situación de fuerza mayor en la que las empresas no tienen plata y hacen lo que pueden".