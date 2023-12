Reducción del transporte público en el AMBA: cuánto podría costar el boleto de colectivo con y sin subsidios

Para el titular de CETUBA, Mario Vacca, lo que está ocurriendo "es consecuencia de algo que nosotros venimos anunciando hace mucho y especialmente en los últimos días profundizamos la información diciendo que las empresas no tienen recursos suficientes para dar la totalidad de los servicios”.

En este contexto y "en la medida que el dinero no alcance para dar la totalidad de los servicios" cada empresa "va a ir racionalizando de acuerdo a las disponibilidades que tenga con el objetivo de evitar que en algún momento se paralicen del todo”, argumentó Vacca en una entrevista con la periodista Lucila Trujillo en el programa Nos Vemos por C5N.

metrobus Desde finales de la semana pasada, los colectivos de AMBA vieron reducida su frecuencia en un 50%.

Sobre el costo de los pasajes Vacca detalló que "si al día de hoy bruscamente desaparecieran los subsidios, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, si eso ocurriera hoy el valor del pasaje para solventar la totalidad del costo del sistema es de $800 promedio”.

En el caso de que se mantengan los subsidios, pero no se actualicen como piden ahora las empresas de colectivos "ahí debería ir a $400 ya que hoy se está solventando la mitad del costo”.

“Los números que nosotros tenemos es si al día de hoy bruscamente desaparecieran los subsidios, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, un hipotético, si eso ocurriera hoy el valor del pasaje para solventar la totalidad del costo del sistema es de $800 promedio”.

En pos de poder encontrar una solución al conflicto desde CETUBA "no saben cuándo debería solucionarse". Las decisiones de gobierno nosotros no la podemos evaluar. No tendrán que citar y el empresario verá de que manera procede”, concluyó.