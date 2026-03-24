24 de marzo de 2026 Inicio
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Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo habló con C5N durante la marcha por los 50 años del golpe de Estado de 1976 y dedicó unas palabras al gobierno de javier Milei.

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Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

La presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estuvo presente, como todos los años, en la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde dialogó en exclusiva con C5N.

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Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976 que instauró la última dictadura militar, De Carlotto llamó a "no aflojar" y "no dejar que esto se repita nunca más". Además, dedicó unas palabras al gobierno de Javier Milei.

"Me siento como todos los años para venir en esta fecha tan especial, a compartir con el pueblo y con el mundo, diría yo, todo lo que hemos sufrido y que no tenemos que volver a sufrir. Y, por supuesto, las réplicas a las malas intenciones que tiene el Gobierno, que dice que esto no existió, que no era así, que era menos. No es solamente como nosotros lo manifestamos, es mucho más todavía. Y en el país nunca más debe pasar lo que nos pasó a nosotras", señaló la titular de Abuelas.

"El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar, quizás, pronto, entre rejas. El pueblo es el mismo. El sufrido antes, el sufrido ahora. Todavía existen circunstancias injustas que nos duelen. El argentino de por si es bueno, una persona sana", agregó.

A sus 95 años, De Carlotto celebró poder estar en la Plaza de Mayo, en especial al cumplirse 50 años del golpe. "50 años es mucho. Yo voy a cumplir pronto 100 años y estoy acá. Todavía no sé como tengo la posibilidad de tener sentido común, que es lo que hace falta. No hay que aflojar. No tiene que haber odio, sino la obligación de no dejar que esto se repita nunca más", concluyó.

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