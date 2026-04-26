Confirmado: estos son todos los autos que no pagarán la VTV en mayo 2026 Existen grupos que no abonan el trámite obligatorio. La revisión sigue siendo necesaria para circular sin sanciones. Por + Seguir en







Si bien el control es exigido en todo el país, cada jurisdicción establece sus propias reglas.

La VTV es obligatoria para circular, pero existen casos en los que no se abona el trámite.

Algunas personas y vehículos están exentos del pago, aunque deben cumplir con la revisión técnica.

Las condiciones varían entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con diferencias en plazos y requisitos.

Jubilados, personas con discapacidad y ciertos vehículos oficiales forman parte de los grupos alcanzados por la exención. Confirmaron cuáles son los casos en los que no es necesario pagar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en mayo de 2026, una obligación muy importante para garantizar que los autos circulen en condiciones seguras tanto en calles como en rutas. Si bien el control es exigido en todo el país, cada jurisdicción establece sus propias reglas en relación con los plazos, costos y excepciones. Por eso, es importante conocer quiénes están alcanzados por beneficios que reducen o eliminan el costo del trámite.

En ese marco, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia existen categorías específicas de conductores y vehículos que pueden acceder a la exención del pago, aunque igualmente deben realizar la inspección correspondiente, más allá de las facilidades que algunas personas puedan llegar a tener.

VTV

Qué autos no pagan la VTV en mayo 2026 En la Ciudad de Buenos Aires, no deben abonar la VTV los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban el haber mínimo, siempre que el vehículo no esté alcanzado por el impuesto de radicación. También están incluidos en este beneficio las personas con discapacidad, independientemente de si el auto tiene adaptaciones. En caso de poseer más de un vehículo, la exención se aplica solo a uno.

En la Provincia de Buenos Aires, el esquema es similar, aunque suma otras categorías. Están exceptuados del pago los vehículos de bomberos, los municipales o afectados a servicios públicos, además de jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos.