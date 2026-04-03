Confirmado: todos estos autos deberán hacer sí o sí la VTV durante 2026 La revisión técnica se sigue exigiendo según la ubicación del vehículo. Cumplir con los plazos evita sanciones y asegura condiciones adecuadas para circular. Por + Seguir en







Cada distrito establece sus propios plazos, condiciones y costos.

La verificación técnica sigue siendo obligatoria para circular y su incumplimiento implica sanciones económicas

Los requisitos dependen de la jurisdicción, con diferencias entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires

La antigüedad del vehículo y el uso determinan la frecuencia del control

Existen propuestas para modificar el sistema, aunque aún rigen las condiciones actuales La Verificación Técnica Vehicular es un trámite indispensable para quienes circulan en Argentina, ya que certifica el estado general del auto y permite detectar posibles fallas que puedan generar riesgos en la vía pública. Durante 2026, la obligatoriedad se mantiene vigente con criterios definidos según cada jurisdicción.

Este control no responde a una normativa única a nivel nacional, sino que cada distrito establece sus propios plazos, condiciones y costos. Por eso, el lugar donde está radicado el vehículo es importante para saber cuándo corresponde realizar la inspección y evitar infracciones. Es por eso que conocer las reglas específicas que aplican en cada territorio resulta fundamental para mantenerse dentro de la normativa y evitar multas derivadas de certificados vencidos o inspecciones pendientes.

vtv inspección.jpg Cuáles son los autos que deben hacer la VTV en 2026 En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares deben realizar la verificación cuando superan los tres años de antigüedad o alcanzan los 60.000 kilómetros recorridos. Además, el sistema contempla una extensión en la vigencia del control si el vehículo no supera los 80.000 kilómetros al finalizar ese período. Por otra parte, en la Provincia de Buenos Aires, el requisito comienza antes:, en dondelos vehículos deben someterse a la primera inspección a partir de los dos años desde su patentamiento. Una vez cumplido ese plazo, la revisión pasa a ser anual para los autos particulares.

Autos Canva El uso del vehículo también influye en la frecuencia de los controles. Mientras los autos particulares mantienen una revisión por año después de los dos años, aquellos destinados a transporte público o servicios tienen una exigencia mayor con controles anuales hasta los cuatro años y, posteriormente, verificaciones cada seis meses.