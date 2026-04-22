Confirmado: estos son los autos que deben hacer sí o sí la VTV en 2026 La humorista reveló que hace cuatro años atravesó una fuerte crisis de pareja con el conductor, un momento que puso en duda la continuidad del vínculo. Por + Seguir en







Trámite para 2026.

La VTV es obligatoria en 2026: en CABA para autos con más de 4 años o 64.000 km, y en Provincia desde los 2 años de antigüedad.

El calendario se organiza por terminación de patente (abril: 4, mayo: 5, etc.) y en Provincia algunos vehículos pueden tener vigencia de 2 años.

Los costos rondan $97.057,65 en Provincia y $75.756,89 en CABA para autos, con valores menores para motos.

Es necesario llevar DNI, licencia y cédula, y hay descuentos o exenciones para jubilados y personas con discapacidad. Para este 2026, la Verificación Técnica Vehicular se mantiene como un requisito clave para circular con seguridad y evitar multas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarla los autos particulares con más de cuatro años desde su patentamiento o que superen los 64.000 kilómetros. En la Provincia de Buenos Aires, la exigencia comienza antes, ya que todos los vehículos con dos años de antigüedad deben someterse a la primera inspección. Tener este control al día permite detectar fallas mecánicas que no siempre son visibles y reduce el riesgo de accidentes.

El calendario anual continúa organizado según el último número de la patente, lo que ordena la demanda en las plantas verificadoras. Durante abril corresponde a las terminaciones en 4, en mayo a las finalizadas en 5 y así sucesivamente hasta noviembre. Como novedad, en territorio bonaerense se aplica una vigencia extendida: los vehículos de entre 5 y 10 años que aprueben la inspección pueden obtener una oblea válida por 24 meses, lo que disminuye la frecuencia del trámite.

vtv inspección.jpg Cumplir con la normativa implica presentarse en término y llevar la documentación obligatoria, como DNI, licencia de conducir y cédula verde o azul. También se exige contar con elementos de seguridad básicos, entre ellos matafuegos con carga vigente y balizas portátiles. Con controles cada vez más frecuentes en rutas y accesos, conocer los plazos según la jurisdicción resulta fundamental para circular sin inconvenientes y asegurar que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas.

Qué autos deben hacer obligatoriamente la VTV en 2026 Para este 2026, la obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular depende de la antigüedad y el kilometraje del vehículo, con diferencias según la jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarla los autos particulares con más de cuatro años desde su patentamiento o que superen los 64.000 kilómetros. En la Provincia de Buenos Aires, el control se exige antes, ya que alcanza a todos los vehículos a partir de los dos años. Luego, la frecuencia varía: los modelos más nuevos pueden acceder a renovaciones cada dos años, mientras que los de mayor antigüedad deben verificar de forma anual.

El calendario de vencimientos se organiza según el último número de la patente para evitar aglomeraciones en las plantas. Durante abril corresponde a las terminaciones en 4, en mayo a las finalizadas en 5 y así de manera correlativa hasta noviembre. Respetar estos plazos resulta clave, ya que circular con la oblea vencida puede derivar en multas superiores a $300.000. Al momento de asistir, se debe presentar DNI, licencia de conducir vigente y la cédula verde o azul, además del comprobante de turno y pago correspondiente.