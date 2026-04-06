6 de abril de 2026 Inicio
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Este es el cambio fundamental que tiene la VTV para abril 2026 y que debés conocer

Estas nuevas medidas no solo impactarán en los plazos de verificación, sino también en la forma en que los conductores deberán gestionar los turnos y presentar la documentación obligatoria.

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Cambio fundamental en la VTV.

Cambio fundamental en la VTV.

  • La VTV incorporó desde abril de 2026 el pago anticipado obligatorio al sacar el turno online, principalmente en la Provincia de Buenos Aires.
  • También se actualizaron las tarifas y se reforzó el control del calendario de vencimientos según la patente.
  • Un cambio clave establece que los autos de entre 5 y 10 años podrían hacer la VTV cada dos años, según la adhesión de cada jurisdicción.
  • El sistema avanza hacia la digitalización total del trámite, con turnos, pagos y certificados electrónicos para agilizar el proceso.

A partir de abril de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina introduce un cambio clave que redefine las obligaciones para los conductores tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. Esta modificación central busca unificar criterios de seguridad vial y eficiencia administrativa en las dos jurisdicciones con mayor parque automotor del país. El impacto es directo para los propietarios de vehículos particulares, quienes deben adaptarse a estas nuevas directrices para circular dentro de la normativa vigente y evitar sanciones severas durante los controles en vía pública.

Las modificaciones en la VTV que debés conocer.
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Esta medida se integra a una serie de actualizaciones profundas del sistema, que incluyen un esquema de nuevos valores en las tarifas ajustados a la realidad económica actual. Además, se ha implementado un control mucho más riguroso del calendario de vencimientos, el cual se rige estrictamente por el último número de la patente. Este ordenamiento busca evitar los cuellos de botella en las plantas verificadoras, permitiendo que el flujo de turnos sea constante a lo largo de todo el año y facilitando que los usuarios puedan planificar el trámite con mayor previsibilidad.

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Finalmente, el proceso de la VTV se encamina hacia una digitalización total, optimizando los tiempos de espera y la gestión de la documentación. Desde la reserva de turnos hasta la recepción de los certificados, el sistema permite ahora una trazabilidad electrónica que reduce el margen de error y combate la falsificación de obleas. Con estas innovaciones, el trámite no solo se vuelve más ágil para el conductor, sino que también fortalece la base de datos de seguridad vial, garantizando que el parque circulante cumpla con los estándares técnicos necesarios para prevenir accidentes.

Cuál es el cambio clave de la VTV en abril 2026

El cambio más importante en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) desde abril de 2026 es la implementación del pago anticipado obligatorio al momento de sacar el turno de manera online, principalmente en la Provincia de Buenos Aires. Con este nuevo sistema, el pago ya no se realiza de forma presencial en la planta, sino que el trámite pasa a ser completamente digital. Los conductores pueden abonar con tarjeta de crédito, débito o mediante código QR, y deben presentarse el día de la inspección con el comprobante electrónico, que ahora se convierte en un requisito esencial para poder iniciar la revisión del vehículo.

Por otro lado, durante abril deben realizar la verificación los vehículos con patentes terminadas en 4, que además deben abonar las nuevas tarifas actualizadas: cerca de $97.057,65 en la Provincia y $75.756,89 en la Ciudad de Buenos Aires para autos particulares. A esto se suma otro cambio relevante impulsado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 139/2026, aunque su aplicación total depende de la adhesión de cada jurisdicción. La normativa establece que los autos con una antigüedad de entre 5 y 10 años pasarían a realizar la VTV cada dos años en lugar de todos los años, lo que reduce la cantidad de trámites y también los costos para los propietarios de vehículos más nuevos.

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Cuánto cuesta la VTV en abril 2026

Para abril de 2026, los conductores que deban realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se encuentran con tarifas diferentes según la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires, el costo para autos particulares de hasta 2.500 kg quedó establecido en $97.057,65, mientras que las motocicletas deben abonar $38.823,06. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, el trámite es más económico: $75.756,89 para automóviles y $28.484,61 para motos. Según el calendario vigente, durante este mes deben hacer la verificación los vehículos cuya patente termina en 4.

También continúan vigentes algunos beneficios y exenciones que reducen el costo del trámite para determinados grupos. Los jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos y las personas con discapacidad que cuenten con CUD pueden acceder a la verificación sin costo o con descuentos importantes, siempre que sean titulares del vehículo. En la Provincia, además, rige el sistema de pago anticipado obligatorio al momento de sacar el turno online, por lo que es necesario presentar el comprobante digital el día de la inspección. Tener la VTV al día no solo garantiza que el vehículo cumple con las condiciones de seguridad, sino que también evita multas que pueden superar el millón de pesos en casos de infracciones graves.

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Qué se controla en la VTV

Durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se realiza una inspección completa de los sistemas de seguridad del automóvil para comprobar que el vehículo esté en condiciones de circular. Entre los puntos principales se revisa el sistema de frenos, donde se mide su eficacia y el equilibrio entre ruedas, además de la dirección y la suspensión, para detectar posibles desgastes o fallas en amortiguadores y rótulas. También se controla el estado de los neumáticos, las luces reglamentarias y el funcionamiento de cinturones de seguridad y apoyacabezas.

Además de la parte mecánica, la VTV también evalúa el impacto ambiental y la documentación del vehículo. Se miden los niveles de emisión de gases y ruidos del escape para verificar que estén dentro de los límites permitidos. A su vez, se revisa el estado del chasis, la presencia de elementos obligatorios como matafuegos con carga vigente y balizas, y se comprueba que los números de motor y chasis coincidan con los datos de la cédula verde.

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Los valores de la VTV siguen siendo un gasto significativo, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde los costos son más altos que en la Ciudad.

Si vas a hacer la VTV en abril 2026, esto debés saber sobre la nueva forma de pago

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