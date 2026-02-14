Confirman que habrá un nuevo fin de semana largo en febrero 2026: a qué se debe y cuándo es Finalmente, un gran grupo de afortunados podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido Por + Seguir en







Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito.

Para quienes aún no tuvieron vacaciones, hay una novedad importante en el calendario de feriados que les permitirá tener un descanso extendido. Se trata de una noticia esperada por muchos que buscan cortar la semana con un fin de semana largo.

Si bien el Carnaval se lleva todas las miradas, existe una fecha previa que beneficiará a un grupo de afortunados. Esta jornada se sumará al sábado y domingo.

Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar.

Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto. Para quienes aún no tuvieron vacaciones, hay una novedad importante en el calendario de feriados que les permitirá tener un descanso extendido. Se trata de una noticia esperada por muchos que buscan cortar la semana con un fin de semana largo antes de que termine el mes.

Si bien el Carnaval se lleva todas las miradas, existe una fecha previa que beneficiará a un grupo de afortunados. Esta jornada se sumará al sábado y domingo, permitiendo planificar una escapada rápida o simplemente disfrutar de un día no laborable extra. Finalmente, un gran grupo de afortunados podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en febrero 2026 Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito, motivo por el cual las autoridades decretaron el asueto.

Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto.

Feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Carnaval : Sábado 14 al martes 17 de febrero.

: Sábado 14 al martes 17 de febrero. Día de la Memoria: Sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes 23 puente).

Sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes 23 puente). Semana Santa + Malvinas: Jueves 2 al domingo 5 de abril.

Jueves 2 al domingo 5 de abril. Día de la Independencia: Jueves 9 al domingo 12 de julio (viernes 10 puente).

Jueves 9 al domingo 12 de julio (viernes 10 puente). Inmaculada Concepción: Sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes 7 puente). Feriado