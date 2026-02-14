14 de febrero de 2026 Inicio
Confirman que habrá un nuevo fin de semana largo en febrero 2026: a qué se debe y cuándo es

Finalmente, un gran grupo de afortunados podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido

Por
Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito.

Para quienes aún no tuvieron vacaciones, hay una novedad importante en el calendario de feriados que les permitirá tener un descanso extendido. Se trata de una noticia esperada por muchos que buscan cortar la semana con un fin de semana largo antes de que termine el mes.

Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.
Si bien el Carnaval se lleva todas las miradas, existe una fecha previa que beneficiará a un grupo de afortunados. Esta jornada se sumará al sábado y domingo, permitiendo planificar una escapada rápida o simplemente disfrutar de un día no laborable extra. Finalmente, un gran grupo de afortunados podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en febrero 2026

Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito, motivo por el cual las autoridades decretaron el asueto.

Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Carnaval: Sábado 14 al martes 17 de febrero.
  • Día de la Memoria: Sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes 23 puente).
  • Semana Santa + Malvinas: Jueves 2 al domingo 5 de abril.
  • Día de la Independencia: Jueves 9 al domingo 12 de julio (viernes 10 puente).
  • Inmaculada Concepción: Sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes 7 puente).
