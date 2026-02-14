Confirman que habrá un nuevo fin de semana largo en febrero 2026: a qué se debe y cuándo es

- Para quienes aún no tuvieron vacaciones, hay una novedad importante en el calendario de feriados que les permitirá tener un descanso extendido. Se trata de una noticia esperada por muchos que buscan cortar la semana con un fin de semana largo.
- Si bien el Carnaval se lleva todas las miradas, existe una fecha previa que beneficiará a un grupo de afortunados. Esta jornada se sumará al sábado y domingo.
- Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar.
- Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto.
