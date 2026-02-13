Como son considerados los feriados por carnaval en 2026 según la ley

- El Carnaval es una celebración muy arraigada en Argentina, caracterizada por desfiles, murgas y fiestas populares en distintas ciudades.
- Las fechas varían cada año porque dependen del calendario litúrgico, calculado a partir de los ciclos lunares que determinan la Pascua.
- En 2026, los feriados de Carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, según el cronograma oficial nacional.
- Al unirse con el fin de semana previo, se forma un descanso de cuatro días consecutivos que impulsa viajes y actividades turísticas.
Los Feriados de Carnaval generan cada año un fuerte interés entre trabajadores, estudiantes y el sector turístico, ya que permiten planificar descansos y escapadas en pleno verano. De cara a esta nueva edición, muchas personas comenzaron a consultar cómo son considerados legalmente estos días y qué implicancias tienen en la actividad laboral y administrativa en todo el país.