Como son considerados los feriados por carnaval en 2026 según la ley Mientras se acerca la fecha, crecen las consultas sobre cómo se aplican estos Feriados según la normativa vigente.







¿Los Feriados por Carnaval son días no laborables?

El Carnaval es una celebración muy arraigada en Argentina, caracterizada por desfiles, murgas y fiestas populares en distintas ciudades.

Las fechas varían cada año porque dependen del calendario litúrgico, calculado a partir de los ciclos lunares que determinan la Pascua.

En 2026, los feriados de Carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, según el cronograma oficial nacional.

Al unirse con el fin de semana previo, se forma un descanso de cuatro días consecutivos que impulsa viajes y actividades turísticas. Los Feriados de Carnaval generan cada año un fuerte interés entre trabajadores, estudiantes y el sector turístico, ya que permiten planificar descansos y escapadas en pleno verano. De cara a esta nueva edición, muchas personas comenzaron a consultar cómo son considerados legalmente estos días y qué implicancias tienen en la actividad laboral y administrativa en todo el país.

El calendario oficial confirma que las jornadas de Carnaval vuelven a ocupar un lugar central dentro de los Feriados nacionales, impactando tanto en la organización de empresas y organismos públicos como en el movimiento turístico. Además, su carácter legal determina cómo deben abonarse las jornadas laborales y qué servicios mantienen funcionamiento habitual.

Qué consideración tienen los feriados de carnaval en 2026 Carnaval Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete, en 2026 las jornadas no laborables por esta celebración caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Al tratarse de feriados nacionales inamovibles, se suman al fin de semana previo y generan un receso de cuatro días consecutivos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre