Este es el corte de carne que nadie tiene en cuenta pero queda perfecto para el asado

Sin embargo, esas mismas opciones pueden encontrarse fuera del circuito exclusivo, disponibles en carnicerías y frigoríficos a precios mucho más accesibles. Con promociones activas y un poco de conocimiento, es posible llevar a la mesa de fin de año una carne de calidad, sabrosa y rendidora, cuidando el bolsillo en un contexto económico desafiante.
Cuál es el corte de carne que queda perfecto para el asado y no todos lo conocen
La riñonada es un corte de carne vacuna que se obtiene de la parte interna del cuarto trasero, ubicada cerca del hueso de la cadera. Su nombre se debe únicamente a su ubicación anatómica, próxima a la zona del riñón, pero no se trata de una víscera ni de un órgano, sino de un corte de carne magra y tierna.
Entre sus principales virtudes, se destaca su textura suave, su sabor intenso y su capacidad para resultar jugosa con una cocción adecuada. Es una pieza muy valorada en cocinas gourmet, donde suele presentarse en preparaciones refinadas, aunque en la parrilla argentina puede lucirse con una técnica simple y precisa.
Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece descuentos especiales en carnicerías, con reintegros que permiten abaratar considerablemente las compras semanales y festivas.
Si la roñonada tiene un precio aproximado de $15.000 por kilo, al aplicar el 35% de descuento el valor final queda en $9.750, lo que representa un ahorro de $5.250 por kilo, una diferencia significativa frente a otros cortes tradicionales.
Cabe destacar que para que el beneficio se aplique correctamente, el pago debe realizarse exclusivamente con la aplicación Cuenta DNI, respetando los topes y días vigentes de la promoción.