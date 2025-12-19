19 de diciembre de 2025 Inicio
Este es el corte de carne que nadie tiene en cuenta pero queda perfecto para el asado

Sabrosa, rendidora y con un perfil intenso, esta opción poco habitual permite lucirse en reuniones festivas con una preparación simple y un costo mucho más bajo que otros cortes tradicionales.

La riñonada es un corte de carne vacuna que se obtiene de la parte interna del cuarto trasero

La riñonada es un corte de carne vacuna que se obtiene de la parte interna del cuarto trasero, ubicada cerca del hueso de la cadera. 

  • Hay cortes que se volvieron famosos por transformarse en verdaderas joyas culinarias dentro de restaurantes de primer nivel.
  • Preparaciones sofisticadas, puntos de cocción precisos y presentaciones cuidadas hicieron que algunas piezas ganaran prestigio y un valor elevado en las cartas gourmet.
  • La riñonada es un corte de carne vacuna que se obtiene de la parte interna del cuarto trasero, ubicada cerca del hueso de la cadera. Su nombre se debe únicamente a su ubicación anatómica, próxima a la zona del riñón.
  • Entre sus principales virtudes, se destaca su textura suave, su sabor intenso y su capacidad para resultar jugosa con una cocción adecuada.

Hay cortes que se volvieron famosos por transformarse en verdaderas joyas culinarias dentro de restaurantes de primer nivel. Preparaciones sofisticadas, puntos de cocción precisos y presentaciones cuidadas hicieron que algunas piezas ganaran prestigio y un valor elevado en las cartas gourmet.

Te puede interesar:

Sin embargo, esas mismas opciones pueden encontrarse fuera del circuito exclusivo, disponibles en carnicerías y frigoríficos a precios mucho más accesibles. Con promociones activas y un poco de conocimiento, es posible llevar a la mesa de fin de año una carne de calidad, sabrosa y rendidora, cuidando el bolsillo en un contexto económico desafiante.

Cuál es el corte de carne que queda perfecto para el asado y no todos lo conocen

La riñonada es un corte de carne vacuna que se obtiene de la parte interna del cuarto trasero, ubicada cerca del hueso de la cadera. Su nombre se debe únicamente a su ubicación anatómica, próxima a la zona del riñón, pero no se trata de una víscera ni de un órgano, sino de un corte de carne magra y tierna.

Entre sus principales virtudes, se destaca su textura suave, su sabor intenso y su capacidad para resultar jugosa con una cocción adecuada. Es una pieza muy valorada en cocinas gourmet, donde suele presentarse en preparaciones refinadas, aunque en la parrilla argentina puede lucirse con una técnica simple y precisa.

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece descuentos especiales en carnicerías, con reintegros que permiten abaratar considerablemente las compras semanales y festivas.

Si la roñonada tiene un precio aproximado de $15.000 por kilo, al aplicar el 35% de descuento el valor final queda en $9.750, lo que representa un ahorro de $5.250 por kilo, una diferencia significativa frente a otros cortes tradicionales.

Cabe destacar que para que el beneficio se aplique correctamente, el pago debe realizarse exclusivamente con la aplicación Cuenta DNI, respetando los topes y días vigentes de la promoción.

Para reuniones grandes, escoger un asador apropiado es esencial. Para más de diez personas, se recomiendan modelos de carbón de 22 o 26 pulgadas, o parrillas de mayor tamaño a gas, como el Spirit 425 o las líneas Genesis. 

Cuáles son los mejores consejos para hacer un asado perfecto e inolvidable esta Navidad

