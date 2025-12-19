Este es el corte de carne que nadie tiene en cuenta pero queda perfecto para el asado Sabrosa, rendidora y con un perfil intenso, esta opción poco habitual permite lucirse en reuniones festivas con una preparación simple y un costo mucho más bajo que otros cortes tradicionales. Por + Seguir en







La riñonada es un corte de carne vacuna que se obtiene de la parte interna del cuarto trasero, ubicada cerca del hueso de la cadera. Su nombre se debe únicamente a su ubicación anatómica, próxima a la zona del riñón.

Entre sus principales virtudes, se destaca su textura suave, su sabor intenso y su capacidad para resultar jugosa con una cocción adecuada.

Sin embargo, esas mismas opciones pueden encontrarse fuera del circuito exclusivo, disponibles en carnicerías y frigoríficos a precios mucho más accesibles. Con promociones activas y un poco de conocimiento, es posible llevar a la mesa de fin de año una carne de calidad, sabrosa y rendidora, cuidando el bolsillo en un contexto económico desafiante.

Es una pieza muy valorada en cocinas gourmet, donde suele presentarse en preparaciones refinadas, aunque en la parrilla argentina puede lucirse con una técnica simple y precisa.

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece descuentos especiales en carnicerías, con reintegros que permiten abaratar considerablemente las compras semanales y festivas.