Habló la mamá de Jeremías Monzón: "Es terrible, nunca imaginé algo así"

Romina dio detalles del momento en que se enteró del crimen de su hijo y apuntó contra los jóvenes que emboscaron y asesinaron al menor de 15 años. "Uno muchas veces piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso", señaló.

La madre del niño asesinado habló en C5N. 

Romina, la mamá de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado a puñaladas por dos adolescentes de 14 años, explicó la dificil situación que atraviesa luego del crimen, por el cual hay una persona detenida, y aseguró: "Es terrible, nunca imaginé algo así".

En una entrevista exclusiva con C5N, la mujer dio detalles del momento en que se enteró del asesinato de su hijo y apuntó contra los jóvenes que los emboscaron para matarlo. "Uno muchas veces piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso", señaló al periodista Adrián Salonia.

“Yo no convivía con Jer, él vivía con mis papás, tenía una custodia compartida. Cuando me avisan el día que no había llegado, me preguntan a la 9 de la noche, él siempre llegaba antes de las 8, si había llegado a mi departamento, dije que no y me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

jeremías monzón santa fe crimen

Para luego agregar: “A la mañana siguiente ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban de dónde podía llegar a estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "llegar a la morgue fue terrible" e incluso "no poder reconocerlo también fue terrible". "Era tal el daño que le hicieron que no podíamos reconocerlo. Aún así tenía la esperanza de que esté vivo. El martes tenerlo en casa de velatorios hizo que todo esto sea real. Ver a los amiguitos de él cargando el ataúd, no llegás a imaginar nada de todo esto", concluyó.

Así es el lugar donde mataron a Jeremías Monzón

Mientras avanza la causa que investiga la muerte de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por tres menores en Santa Fe, con la audiencia de imputación de cargos para la madre de la chica detenida por el brutal crimen convocada para este jueves, C5N viajó a la capital santafesina para conocer de cerca los detalles del macabro hecho.

Adrián Salonia recorrió el depósito abandonado, en un predio con pastizales altos, donde los tres jóvenes torturaron y mataron a Jeremías. Uno de los hombres que acompañó al periodista, quien pidió ser llamado Roberto, mostró la pequeña habitación donde se cometió el crimen. "Acá fue donde lo mataron, nosotros estábamos trabajando y llegó la Policía", describió.

jeremías monzón santa fe crimen lugar depósito fábrica

"Había un aguantadero, había gente que pernoctaba acá. Se ve que lo trajeron engañado acá, lo torturaron y lo mataron. No se puede comprender, es atroz", expresó, mientras mostraba el lúgubre cuarto, con basura, suciedad y sangre en el suelo.

"Ver el video te da escalofríos, cuando le sacan el cuchillo de la sien. Es horrible. Acá nunca pasó algo así, ver que disfruten de esa manera", cuestionó Roberto.

Caso Jeremías Monzón: quienes son los detenidos

En las últimas horas un familiar de uno de los acusados se presentó ante la Justicia tras ser denunciado por amenazas. Se trata de Maximiliano U., medio hermano de uno de los sospechosos del homicidio, quien era intensamente buscado por amedrentar a un amigo de la víctima a través de mensajes privados en Instagram, según informaron fuentes judiciales y medios locales.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría enviado frases intimidatorias como "dejá de subir giladas porque ya te busco", "¿querés que te rompa la cabeza?" y "te re cago a balazos", lo que motivó que el damnificado, un joven de 21 años, radicara una presentación formal en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Así, el hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como "amenaza simple". Por otro lado, fueron detenidas la joven de 16 años, acusada del asesinato de Monzón, y su madre.

La acusada, de 16 años, fue encontrada y detenida el 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón, en el hogar asistencial "Casa de Juan Diego", en la ciudad de Santa Fe cuando se encontraba junto a su madre. También fueron imputados otros dos adolescentes de 14 años, que fueron restituidos a sus familias y están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.

El asesinato de Jeremías Monzón

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente. La principal sospechosa y la víctima iban a entablar el primer contacto personal el mismo 18 de diciembre. Para ello, Monzón viajó desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven.

