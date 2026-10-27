27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La semana de solo 3 días de trabajo que tendrá noviembre 2026 por los feriados que se confirmaron

El esquema depende de la jurisdicción donde se trabaje y deja semanas muy distintas según el caso. El lunes 9 será feriado en todo el país.

Por
Noviembre tendrá una semana de tres días de trabajo por los feriados. 

Noviembre tendrá una semana de tres días de trabajo por los feriados. 

El Gobierno nacional confirmó tres feriados en noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida quedó oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial, y alcanza a distintas jurisdicciones en días consecutivos.

El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.
Te puede interesar:

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El artículo 2 del decreto dispone expresamente "Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina". El martes 10 el descanso regirá solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, y el miércoles 11 únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Ese esquema escalonado recorta la semana laboral y genera que en CABA y Córdoba haya cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el martes 10. En la provincia de Buenos Aires, quienes no trabajen habitualmente los fines de semana tendrán libre el lunes 9 y el miércoles 11, pero el martes 10 deberán volver a sus tareas.

El Ejecutivo justificó las medidas por las necesidades de "organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación". Además, el Gobierno prevé garantizar el 75% de los servicios de transporte público durante los feriados territoriales.

Quiénes van a tener una semana de 3 días de trabajo por la visita del Papa

Los feriados del 10 y del 11 no dependen del domicilio de cada persona sino del lugar donde trabaja. Se confirmó que "lo que se debería tomar de asueto es la jurisdicción que corresponde al empleador". Por eso, quien vive en CABA pero trabaja en el Conurbano bonaerense tendrá feriado el miércoles 11, y quien reside en la provincia de Buenos Aires pero trabaja en la Ciudad tendrá feriado el martes 10.

Con ese criterio, la semana se achica de manera distinta según la jurisdicción. Quienes trabajen en CABA o en Córdoba tendrán libres el lunes 9 y el martes 10. Quienes trabajen en la provincia de Buenos Aires tendrán libres el lunes 9 y el miércoles 11, y en el resto del país solo regirá el feriado del lunes.

De esta forma, la semana laboral para estas personas será de tres días únicamente. En ese contexto, algunos ciudadanos tendrán un finde XXL, con cuatro días consecutivos de descanso.

El DNU 1103/2026 no resuelve de forma expresa los casos de trabajadores que viven y cumplen tareas en jurisdicciones diferentes, por lo que pueden requerirse aclaraciones específicas.

Quienes deban trabajar en un feriado tienen derecho a cobrar el doble de su remuneración habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo, es decir la jornada más un adicional del 100%. Los que cobran sueldo mensual recibirán su pago habitual aunque no trabajen. Por otra parte, la reciente operación del pontífice abrió interrogantes sobre si el viaje se concretará, aunque por ahora no se informaron cambios en el cronograma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa León XIV llegará en las próximas semanas al país.

Feriados por la visita del papa León XIV: ¿se aplican según el domicilio personal o el laboral?

Habrá algunos días de descanso de acá a fin de año.

Uno por uno, estos son los 4 feriados que tendrá noviembre de 2026

La jornada no laborable del miércoles 28 de octubre se debe al aniversario fundacional de un municipio bonaerense y alcanza a distintos sectores según la normativa vigente.

Confirman un feriado extra para el miércoles 28 de octubre de 2026: a qué se debe

Nueve de Julio conmemorará su aniversario fundacional el martes 27 de octubre de 2026 con una jornada no laborable para la Administración Pública local.

Decretan un nuevo feriado para el martes 27 de octubre en 2026: cuál es el motivo

Será feriado el lunes 26 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a qué se debe?

Será feriado el lunes 26 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo: a qué se debe

Conocé cuál es el último feriado que genera un fin de semana largo en octubre.

Confirmado: este es el último feriado que genera un fin de semana largo en octubre

Rating Cero

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal.

La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

últimas noticias

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Hace 9 minutos
El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 15 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 15 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 34 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 48 minutos