La semana de solo 3 días de trabajo que tendrá noviembre 2026 por los feriados que se confirmaron

El esquema depende de la jurisdicción donde se trabaje y deja semanas muy distintas según el caso. El lunes 9 será feriado en todo el país.

El Gobierno nacional confirmó tres feriados en noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina . La medida quedó oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial, y alcanza a distintas jurisdicciones en días consecutivos.

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El artículo 2 del decreto dispone expresamente "Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina". El martes 10 el descanso regirá solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba , y el miércoles 11 únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Ese esquema escalonado recorta la semana laboral y genera que en CABA y Córdoba haya cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el martes 10. En la provincia de Buenos Aires, quienes no trabajen habitualmente los fines de semana tendrán libre el lunes 9 y el miércoles 11, pero el martes 10 deberán volver a sus tareas.

El Ejecutivo justificó las medidas por las necesidades de "organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación ". Además, el Gobierno prevé garantizar el 75% de los servicios de transporte público durante los feriados territoriales.

Los feriados del 10 y del 11 no dependen del domicilio de cada persona sino del lugar donde trabaja. Se confirmó que "lo que se debería tomar de asueto es la jurisdicción que corresponde al empleador". Por eso, quien vive en CABA pero trabaja en el Conurbano bonaerense tendrá feriado el miércoles 11, y quien reside en la provincia de Buenos Aires pero trabaja en la Ciudad tendrá feriado el martes 10.

Con ese criterio, la semana se achica de manera distinta según la jurisdicción. Quienes trabajen en CABA o en Córdoba tendrán libres el lunes 9 y el martes 10. Quienes trabajen en la provincia de Buenos Aires tendrán libres el lunes 9 y el miércoles 11, y en el resto del país solo regirá el feriado del lunes.

De esta forma, la semana laboral para estas personas será de tres días únicamente. En ese contexto, algunos ciudadanos tendrán un finde XXL, con cuatro días consecutivos de descanso.

Reuters

El DNU 1103/2026 no resuelve de forma expresa los casos de trabajadores que viven y cumplen tareas en jurisdicciones diferentes, por lo que pueden requerirse aclaraciones específicas.

Quienes deban trabajar en un feriado tienen derecho a cobrar el doble de su remuneración habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo, es decir la jornada más un adicional del 100%. Los que cobran sueldo mensual recibirán su pago habitual aunque no trabajen. Por otra parte, la reciente operación del pontífice abrió interrogantes sobre si el viaje se concretará, aunque por ahora no se informaron cambios en el cronograma.