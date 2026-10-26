Uno por uno, estos son los 4 feriados que tendrá noviembre de 2026 El esquema oficial confeccionado para la recta final del año promete varias jornadas ideales para cortar con la rutina laboral. Por Agregar C5N en









Habrá algunos días de descanso de acá a fin de año.

Noviembre se presenta en el calendario con una seguidilla de feriados clave para el descanso y la planificación de escapadas turísticas. A lo largo del período, la grilla oficial confeccionada por el Ministerio del Interior ofrece diversas alternativas para cortar con la rutina laboral en el tramo final de la temporada.

La nómina de fechas clave distribuidas durante las próximas semanas contempla tanto jornadas inamovibles como trasladables, permitiendo la formación de un fin de semana largo ideal para dinamizar la economía en los principales destinos de la Argentina. Los comercios, la administración pública y los establecimientos educativos deberán adaptar sus esquemas habituales de funcionamiento según lo fijado por la normativa vigente para cada caso en particular.

Todos los feriados que tiene noviembre 2026 El esquema de fechas conmemorativas sufrió modificaciones tras la decisión de las autoridades nacionales de sumar una nueva jornada no laborable en todo el territorio argentino. La disposición gubernamental estableció la declaración de feriado nacional para el lunes 9 de noviembre a raíz de la histórica llegada del papa León XIV a la provincia y la capital del país.

La agenda del Santo Padre abarcará múltiples compromisos entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, incluyendo actividades multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole (Almirante Brown) y Córdoba. Frente a los requerimientos de seguridad, transporte y organización de cada distrito, las autoridades locales fijaron un cronograma específico: el lunes 9 de noviembre regirá el feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 de noviembre habrá feriado local en la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 de noviembre la medida abarcará de forma regional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

A este abanico de fechas de descanso se suma el clásico reconocimiento patrio por el Día de la Soberanía Nacional, una jornada emblemática del calendario oficial. Si bien la conmemoración patria corresponde originalmente al 20 de noviembre, en esta oportunidad la normativa determinó su traslado al lunes 23 de noviembre, conformando un fin de semana largo de tres días a nivel nacional.

Los feriados que se vienen en diciembre 2026 Diciembre se perfila como un mes clave para el turismo en Argentina, impulsado por un calendario que favorece el descanso y dinamiza la economía regional. A las puertas del cierre del año, las expectativas del sector son altas debido a la planificación de dos períodos de descanso extendidos. Estos fines de semana largos no solo permitirán un respiro para los trabajadores antes de las fiestas, sino que también generarán un movimiento federal estratégico, con proyecciones de alta ocupación en los principales destinos del país. El primer gran incentivo llegará a comienzos de mes con un fin de semana de cuatro días, estructurado por el lunes 7 de diciembre, dispuesto como día no laborable con fines turísticos, y el feriado inamovible del martes 8, Día de la Inmaculada Concepción. El esquema mensual se completará con la celebración de Navidad el viernes 25 de diciembre, sumando así otro fin de semana largo de tres jornadas consecutivas. De esta manera, el último mes del año funcionará como el puente ideal para el reencuentro familiar y el anticipo de la temporada de verano.