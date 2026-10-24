- El lunes 26 de octubre habrá feriados en tres puntos de la provincia de Buenos Aires.
- La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
- El descanso se debe a la celebración de aniversarios fundacionales.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
El lunes 26 de octubre será feriado en dos municipios y una localidad de la provincia de Buenos Aires, lo que permitirá a sus habitantes disfrutar de un fin de semana largo de tres días antes de cerrar el mes. La fecha forma parte del cronograma de descansos locales que el Gobierno bonaerense confirmó para octubre.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 467/2026, impulsada por la administración de Axel Kicillof, que establece los feriados y asuetos correspondientes a distintos distritos. De esta manera, los trabajadores alcanzados tendrán una nueva oportunidad de descanso antes de las próximas fechas especiales previstas para noviembre.
Habrá feriado el lunes 26 de octubre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
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Feriado del lunes 26 de octubre: qué se celebra y quiénes tienen fin de semana largo
El lunes 26 de octubre será feriado para los habitantes de los partidos de Suipacha y Marcos Paz, y también para quienes viven en la localidad de General Las Heras, perteneciente al municipio homónimo. En los tres casos, la jornada estará vinculada con la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales. De esta manera, los trabajadores alcanzados podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de octubre.
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.