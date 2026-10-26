26 de octubre de 2026 Inicio
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Feriados por la visita del papa León XIV: ¿se aplican según el domicilio personal o el laboral?

La visita del Sumo Pontífice a Argentina traerá jornadas no laborales especiales en noviembre, pero una diferencia clave genera dudas sobre quiénes podrán disfrutarlos.

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El Papa León XIV llegará en las próximas semanas al país.

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La visita del Papa León XIV a la Argentina genera expectativas por los feriados de noviembre de 2026 y su impacto en la actividad laboral. El Gobierno Nacional estableció un esquema especial que plantea dudas entre quienes viven y trabajan en distintas jurisdicciones.

Habrá algunos días de descanso de acá a fin de año.
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A pocos días de la llegada del sumo pontífice, muchos trabajadores buscan saber cómo se aplicarán los días de descanso. La medida oficial contempla diferencias territoriales que resultan fundamentales para organizar las jornadas laborales y los traslados.

El posteo del Papa.

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Cuándo son los feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno de Javier Milei estableció tres feriados por la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina, sin distinción de provincias. El artículo 2 del decreto dispone expresamente: “Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina”.

Por su parte, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Córdoba. Ese día, León XIV tiene previsto celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y participar de una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, donde el Papa encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El Ejecutivo justificó las medidas por las necesidades de “organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación”.

El Ppa Leòn XIV y Javier Milei tuvieron su encuentro meses atrás.

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Cómo se aplican estos feriados por la visita del Papa

La principal duda es si los feriados del 10 y 11 de noviembre dependen del domicilio particular o del lugar de trabajo. En efecto, el criterio aplicable es el lugar donde la persona desarrolla sus tareas laborales, independientemente de dónde resida.

Por ejemplo, una persona que vive en CABA pero trabaja en el Conurbano bonaerense tendrá feriado el miércoles 11 de noviembre. En cambio, quien reside en la provincia de Buenos Aires y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10, conforme al criterio territorial informado.

En ese sentido, se confirmó que “lo que se debería tomar de asueto es la jurisdicción que corresponde al empleador”. Sin embargo, el DNU 1103/2026 no resuelve expresamente los casos de trabajadores que viven y cumplen tareas en diferentes jurisdicciones, por lo que pueden requerirse aclaraciones específicas.

Además, el Gobierno prevé garantizar el 75% de los servicios de transporte público durante los feriados territoriales, para facilitar los desplazamientos laborales. De esta manera, el lunes 9 regirá el feriado en todo el país, mientras que los asuetos del martes 10 y miércoles 11 dependerán de la jurisdicción laboral correspondiente.

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