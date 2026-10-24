Confirmado: este es el último feriado que genera un fin de semana largo en octubre 2026 El último lunes de octubre sumará una nueva oportunidad de descanso para algunos trabajadores antes de la llegada de noviembre. Por Agregar C5N en









Conocé cuál es el último feriado que genera un fin de semana largo en octubre. Freepik

El lunes 26 de octubre habrá feriados en tres puntos de la provincia de Buenos Aires.

La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

El descanso se debe a la celebración de aniversarios fundacionales.

El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. El lunes 26 de octubre será feriado en dos municipios y una localidad de la provincia de Buenos Aires, lo que permitirá a sus habitantes disfrutar de un fin de semana largo de tres días antes de cerrar el mes. La fecha forma parte del cronograma de descansos locales que el Gobierno bonaerense confirmó para octubre.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 467/2026, impulsada por la administración de Axel Kicillof, que establece los feriados y asuetos correspondientes a distintos distritos. De esta manera, los trabajadores alcanzados tendrán una nueva oportunidad de descanso antes de las próximas fechas especiales previstas para noviembre.

Habrá feriado el lunes 26 de octubre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Freepik Por qué es feriado el lunes 26 de octubre de 2026 y quiénes tienen fin de semana largo El lunes 26 de octubre será feriado para los habitantes de los partidos de Suipacha y Marcos Paz, y también para quienes viven en la localidad de General Las Heras, perteneciente al municipio homónimo. En los tres casos, la jornada estará vinculada con la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales. De esta manera, los trabajadores alcanzados podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 24 hasta el lunes 26 de octubre.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Estación de tren de Suipacha. Turismo Suipacha Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.