27 de octubre de 2026 Inicio
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El tuit de Lula Da Silva que desmiente a Ravier: felicitó al Gobierno por el triunfo de Javier Milei en 2023

El vocero presidencial afirmó que la Casa Rosada no saludará al mandatario brasileño porque, cuando Javier Milei ganó en 2023, Lula no tuvo ningún gesto. Sin embargo, ese gesto existió.

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Escala la tensión diplomática entre Argentina y Brasil.

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El archivo de las redes sociales contradice la explicación que dio este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, para justificar por qué el Gobierno argentino no emitirá un comunicado de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en Brasil. El funcionario sostuvo que el mandatario brasileño no había tenido ningún gesto después de la elección de Javier Milei en 2023, pero una publicación de Lula en X muestra que sí hubo un reconocimiento público del resultado.

Lula y Milei, distantes.
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“Cuando en 2023 Javier Milei fue electo no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Sin embargo, el 19 de noviembre de 2023, el mismo día en que se confirmó el triunfo de Milei sobre Sergio Massa en el balotaje presidencial, Lula publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el desarrollo de las elecciones argentinas y expresó su voluntad de mantener la cooperación bilateral.

“La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordeñada y pacífica”, escribió el presidente brasileño.

En el mismo mensaje, Lula agregó: “Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos”.

La publicación no mencionó a Milei por su nombre ni constituyó un saludo personal directo al entonces presidente electo. Sin embargo, sí reconoció el resultado electoral y le deseó éxito al nuevo gobierno, por lo que el argumento de Ravier omite ese antecedente.

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