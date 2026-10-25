Decretan un nuevo feriado para el martes 27 de octubre en 2026: cuál es el motivo

Habrá una jornada no laborable en una localidad bonaerense. Cómo funcionará la medida y qué establece el calendario nacional para el resto del año.

Nueve de Julio conmemorará su aniversario fundacional el martes 27 de octubre de 2026 con una jornada no laborable para la Administración Pública local.

Decretan un nuevo feriado para el martes 27 de octubre en 2026 : una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada no laborable por una celebración histórica. Cuál es el motivo y qué pasa con el resto de los trabajadores .

Confirman un feriado extra para el miércoles 28 de octubre de 2026: a qué se debe

La fecha recuerda la fundación de una ciudad bonaerense que celebra su aniversario con actividades culturales y propuestas para la comunidad. La disposición alcanza a la Administración Pública local, por lo que no implica un feriado nacional ni establece automáticamente un día de descanso para todos los trabajadores del sector privado.

Para conocer su alcance en cada actividad, es importante distinguir entre los feriados nacionales y las jornadas no laborables dispuestas por motivos locales.

El martes 27 de octubre de 2026 habrá una jornada no laborable para la Administración Pública de Nueve de Julio , en la provincia de Buenos Aires, con motivo de un nuevo aniversario fundacional de la ciudad. La medida fue establecida mediante el Decreto Municipal N.º 1232/2026 y se enmarca en una resolución del Gobierno bonaerense.

Como parte de la conmemoración, el municipio anunció un concierto aniversario para el martes 27 de octubre a las 19, frente al Palacio Municipal, con la participación de agrupaciones musicales y artistas locales. La actividad será libre y gratuita.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de feriados de Argentina se organiza en distintas categorías, según lo establecido por la legislación vigente. Estas fechas son diferentes de los aniversarios fundacionales y las jornadas no laborables que pueden establecerse en determinadas localidades.

Feriados inamovibles

Los feriados nacionales inamovibles de 2026 son los siguientes:

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables permiten modificar la fecha de conmemoración para favorecer la organización de fines de semana largos. En 2026, el calendario contempla:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado al lunes 15 de junio.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado al lunes 23 de noviembre.

Feriados con fines turísticos de 2026

El Gobierno nacional estableció tres jornadas no laborables con fines turísticos para favorecer los viajes dentro del país y la actividad del sector: