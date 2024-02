La provincia de Buenos Aires no puede garantizar el inicio de clases por la ausencia de paritaria nacional

El director nacional de Cultura y Educación de PBA, Alberto Sileoni, señaló que "no está claro que vaya a funcionar, todavía no hay certezas" y cuestionó a la Nación al respecto de "cómo se va a comportar la secretaria de Educación".

El 1 de marzo la provincia de Buenos Aires tiene previsto el inicio del ciclo lectivo 2024 y desde la gobernación de Axel Kicillof no tienen garantizado el comienzo del mismo debido a la ausencia de la paritaria nacional docente.

Así lo afirmó el director nacional de Cultura y Educación de PBA, Alberto Sileoni al señalar que “no está claro que vaya a funcionar, todavía no hay certezas” y cuestionó a la Nación al respecto de “como se va a comportar la secretaria de Educación”.

“Nos enorgullecemos que los cuatros años anteriores del gobierno de Kicillof habíamos empezado, ojalá que podamos pero evidentemente el salario de los trabajadores va a perder con respecto al poder adquisitivo”, expresó el funcionario en un primer momento.

Alberto Sileoni Sileoni puso en duda el comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires.

Sobre el comienzo de las clases en tiempo y forma, Sileoni describió que "forma parte de algunas dudas que tenemos al respecto de como se va a comportar la secretaria de Educación y como va a comenzar el año". "La verdad es que no sabemos si va haber paritaria nacional, no está claro que vaya a funcionar, todavía no hay certezas", manifestó en dialogo con Urbana Play.

En la misma linea discursiva fue claro al sentenciar: “Tenemos una paritaria abierta que discute salarios, tenemos un buen trato con el frente gremial y lo están haciendo con responsabilidad, pero la verdad es que no podemos garantizar como en años anteriores que va a ocurrir. Vamos a trabajar para que ocurra”.

La importancia de la paritaria nacional docente

“Para nosotros la paritaria era una instancia importante, fijaba en todo caso un salario testigo. Sobre eso una gran cantidad de provincias estaban sobre él, otras en paridad. Era un regulador, un modo tambien de sentar a las organizaciones sociales y pensar otras cosas desde la Nación que no sea exclusivamente salarios", explicó Sileoni.

Luego detalló que en la provincia de buenos Aires el salario de un maestro jornada simple está "240 mil, 250 mil, sin antigüedad". "Nosotros tuvimos un aumento hacia fin de año, estamos con una paritaria abierta de la mano de una paritaria nacional y de la mano de la intervención del Ministerio de Educación, ahora secretaría”, concluyó sobre el tema.