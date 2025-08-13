13 de agosto de 2025 Inicio
La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado a 19 años de cárcel

El empresario y exmarido de Julieta Prandi fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género. Fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana.

El Servicio Penitenciario decidirá la ubicación final de Contardi.

El empresario Claudio Contardi, exmarido de la actriz Julieta Prandi, quedó detenido este miércoles tras ser condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género, y se conoció su primera foto esposado.

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana leyera el veredicto, Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana. Allí esperará hasta que se confirme que tiene cupo en algún penal, decisión que depende del Servicio Penitenciario Federal.

Las opciones incluyen los complejos de Florencio Varela, Magdalena, San Martín y incluso Campana. Según informó Federico Fahsbender en La Mañana por C5N, Contardi tiene derecho a estar cerca de su familia pero deberá estar aislado en un pabellón de violadores, teniendo en cuenta también la mediatización del caso.

Por lo pronto, el empresario pasará la noche en la DDI de Campana y este jueves se someterá a los exámenes de un médico legista. En caso de que haya lugar, la posibilidad más firme es que sea trasladado a la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana, ubicada a pocos metros de la alcaidía.

Claudio Contardi preso 13-08-25
Contardi qued&oacute; detenido tras la lectura de la sentencia.

La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

Casi seis años después de la primera denuncia ante la Justicia y luego de tres audiencias en las que brindó su testimonio, este miércoles Julieta Prandi escuchó el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana que condenó a su exesposo Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género.

La resolución fue prácticamente a puertas cerradas. Debido a la orden de restricción que pesa sobre el empresario, Prandi no estuvo presente al momento del fallo. Se enteró al llegar acompañada por su familia, amigos y psicóloga; su pareja, Emanuel Ortega, y su equipo de abogados, encabezado por Fernando Burlando.

Abrazo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega 13-08-25
Julieta Prandi y su novio, Emanuel Ortega, se abrazan tras la sentencia.

La sensación de alivio fue inmediata. En imágenes que trascendieron desde el interior del Tribunal, se pudo ver a la modelo profundamente conmovida: abrazó a las personas que la acompañaban y luego se quedó en los brazos de Ortega, que la contuvo y consoló durante algunos minutos.

