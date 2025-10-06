IR A
Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

'Doomsday' y 'Secret Wars' llegarán a los cines sin otro título entre medias. El hueco que ha quedado lo ha ocupado un nuevo filme de 'Los Simpson'.

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

El calendario de estrenos de Marvel ha cambiado. El estudio ha eliminado una misteriosa película que iba a llevar a carteleras el 23 de julio de 2027. El proyecto es uno de los grandes secretos del estudio, pues se desconoce su título y qué historia iba a contar. Lo único que estaba claro es que iba a ser un filme intermedio entre los dos grandes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel: llegaba entre Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. El hueco lo ha ocupado una nueva película de Los Simpson.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

La noticia llega después de que el CEO de Disney Bob Iger afirmara que la compañía iba a "disminuir el volumen" de películas de Marvel y que el estudio iba a estrenar "dos o un máximo de tres" filmes al año. Ahora, el estudio solo llevará una película a carteleras en 2026 y otra en 2027. Vengadores 5 se estrena el 18 de diciembre de 2026 en Estados Unidos y Vengadores 6 lo hará el 17 de diciembre de 2027 en Norteamérica.

Cuál es la película de Marvel que tenía previsto su estreno después de Avengers 5

Con el anterior gran evento de la compañía, Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019), Marvel Studios lanzó Ant-Man y la Avispa (2018) y Capitana Marvel (2019) entre ambos filmes. Ahora, a no ser que haya cambios, el estudio estrenará sus dos nuevas películas del equipo de superhéroes de forma continua. Secret Wars, además, supondrá el reinicio del UCM.

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. Quizá, lo que ha decidido Marvel Studios es eliminarla de su calendario porque no tenía sentido con los estrenos en diciembre de las dos nuevas entregas de Vengadores y el proyecto sigue en pie, pero se estrenará más tarde.

Sobre la posible historia, hay algunos filmes del UCM anunciados y en desarrollo. Ryan Coogler está trabajando en Black Panther 3 con Denzel Washington como parte del elenco y Jake Schreier dirigirá un filme de X-Men con un nuevo reparto. No nos olvidemos de Blade, que ha sido el proyecto más maldito de la franquicia con abandonos de directores y guionistas y retrasos en su estreno hasta ser eliminada del calendario.

Por ahora, la única película del UCM confirmada y en pleno rodaje es Spider-Man: Brand New Day. Destin Daniel Cretton está dirigiendo la cuarta entrega del superhéroe con Tom Holland de nuevo como Peter Parker. El filme se estrena el 31 de julio de 2026. El rodaje se vio afectado el pasado 22 de septiembre por una accidente en el que Holland sufrió una conmoción cerebral. La producción paró durante una semana, pero eso no ha afectado a la fecha de estreno prevista del filme.

Más adelante, el calendario de Marvel cuenta con cuatro estrenos en 2028: 18 de febrero, 5 de mayo, 10 de noviembre y 15 de diciembre. Por ahora, se desconoce qué películas son las que llegarán a los cines en esas fechas.

