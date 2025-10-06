Cómo seguir las noticias de C5N en Google Discover Esta función te permite personalizar el feed de noticias para acceder a los últimos contenidos publicados en el sitio web y las redes sociales del canal. Cómo hacer para no perderte nada. Por







La aplicación sugiere artículos, videos o imágenes basados en los intereses del usuario.

Google Discover anunció una nueva función que permite a los usuarios personalizar su feed de noticias sin depender de lo que el algoritmo decida mostrarles: ahora podés seguir a creadores de contenido y medios de comunicación, como C5N, para no perderte ninguna de las actualizaciones.

Cómo seguir las noticias de C5N en Google Discover Como regla general, la aplicación sugiere artículos, videos o imágenes basados en los intereses del usuario, su historial de búsqueda y su actividad en otros productos de Google. Para priorizar los contenidos del canal, simplemente hay que entrar al perfil de C5N y hacer clic en "Seguir en Google".

De esta manera, los últimos contenidos publicados en el sitio web y las redes sociales del canal aparecerán directamente en tu feed de Google Discover. También podés hacer clic en el botón "Seguir" que aparece en la parte superior derecha de los contenidos del canal.

Además, si le das like a los contenidos de C5N (haciendo clic en el ícono de corazón), buscás artículos del sitio web en el feed y seguís sus redes sociales, Google Discover va a mostrarte estas publicaciones con más frecuencia. El panel se actualiza a medida que se publican nuevos contenidos.

Para acceder a Google Discover, podés hacerlo desde la aplicación de Google, desde el navegador en teléfonos o tablets Android y, en algunos smartphones, deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio. Es importante que la sesión esté iniciada para que la app guarde todas tus preferencias.