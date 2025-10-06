IR A
Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Las dos productoras cinematográficas de superhéroes con mayor popularidad del mundo se fusionaron para realizar el proyecto más ambicioso de la historia.

DC Comics y Marvel Comics
Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 
Esto fue confirmado por la propia editorial de cómics de Warner Bros. Discovery, donde utilizaron el sitio web oficial (dc.com/blog/2025-10-01/dc-and-marvel-crossover-comic-books-continue-through-2026) para informar la noticia. "DC y Marvel reavivan su legendaria colaboración y continúan su iniciativa editorial conjunta hasta 2026. Coincidiendo con el 50.º aniversario de Superman vs. The Amazing Spider-Man, ambas editoriales lanzarán una serie de reediciones y cómics crossover originales a partir de enero de 2026", comenzaron por revelar.

Con respecto al primer lanzamiento, confirmaron que el 7 de enero de 2026 se publicará la Treasury Edition 50th Anniversary of Superman vs. The Amazing Spider-Man #1, una edición facsímil del cómic que unió por primera vez a estos personajes. Luego, el 4 de febrero, presentarán DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1 para traer otro clásico de regreso a las tiendas.

Superman Spider-Man Spiderman cómics Marvel DC
Y es que esto no es lo único, sino que agregaron que estas reediciones servirán para preparar el terreno a dos nuevos cómics crossover: Superman/Spider-Man #1 de DC en marzo y Spider-Man/Superman #1 de Marvel en abril. Aquí sí serán historias originales de los personajes más importantes de ambas productoras, lo que ilusiona a muchas personas con la posibilidad de que esto se vea en una futura película.

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió su peor filtración de cara al estreno de Avengers: Doomsday, ya que se dio a conocer que un histórico Vengador volverá a ser parte del grupo de héroes y esto generó mucha expectativa entre los fanáticos en redes sociales.

Avengers: Infinity War Vengadores
