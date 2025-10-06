Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man Las dos productoras cinematográficas de superhéroes con mayor popularidad del mundo se fusionaron para realizar el proyecto más ambicioso de la historia.







Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel. DC Comics y Marvel Comics

Las productoras Marvel y DC llegaron a un segundo acuerdo para fusionar sus superhéroes luego de una competencia que los ha llevado a superarse año tras año, por lo que los fanáticos se mostraron con una gran expectativa en redes sociales al observar cómo será esta nueva colaboración.

Esto fue confirmado por la propia editorial de cómics de Warner Bros. Discovery, donde utilizaron el sitio web oficial (dc.com/blog/2025-10-01/dc-and-marvel-crossover-comic-books-continue-through-2026) para informar la noticia. "DC y Marvel reavivan su legendaria colaboración y continúan su iniciativa editorial conjunta hasta 2026. Coincidiendo con el 50.º aniversario de Superman vs. The Amazing Spider-Man, ambas editoriales lanzarán una serie de reediciones y cómics crossover originales a partir de enero de 2026", comenzaron por revelar.

Con respecto al primer lanzamiento, confirmaron que el 7 de enero de 2026 se publicará la Treasury Edition 50th Anniversary of Superman vs. The Amazing Spider-Man #1, una edición facsímil del cómic que unió por primera vez a estos personajes. Luego, el 4 de febrero, presentarán DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1 para traer otro clásico de regreso a las tiendas.

Superman Spider-Man Spiderman cómics Marvel DC Las imágenes compartidas por DC ilusionaron a los fanáticos. dc.com

Y es que esto no es lo único, sino que agregaron que estas reediciones servirán para preparar el terreno a dos nuevos cómics crossover: Superman/Spider-Man #1 de DC en marzo y Spider-Man/Superman #1 de Marvel en abril. Aquí sí serán historias originales de los personajes más importantes de ambas productoras, lo que ilusiona a muchas personas con la posibilidad de que esto se vea en una futura película.