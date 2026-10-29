Davoo Xeneize ganó el Premio Ídolo del Año: la emotiva dedicatoria su abuelo fallecido El streamer fue reconocido como el influencer más viral del 2026 y subió al escenario envuelto en emoción, agradeció a su mamá que estaba presente y recordó a un integrante de su familia: "Por él hago esto". Agregar C5N en









Davoo, el ganador de la noche. Redes sociales

El influencer Davoo Xeneize fue distinguido como Ídolo del Año en los premios Ídolo 2026 y fue aplaudido por todos. También sumó el premio a Streamer viral y se lo dedicó a su abuelo fallecido. “Gracias de corazón a todos. La verdad, no me esperaba ganar este premio. Estoy impresionado”, expresó.

"Davo":

Porque ganó el premio a Ídolo del Año en los #PremiosIdoloArgentina pic.twitter.com/dqJ1gB1pDe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 29, 2026 “Muchas veces me ha pasado que me cruzan por la calle y me dicen: ‘Davo, un día estaba triste, estaba mal, puse tu stream y me hiciste reír’. Y a esa gente le quiero decir, primero, que es la mayor motivación que tengo en este momento para seguir streameando tantas horas”, contó.

En cuanto a su familia, destacó a todos: “Para mí mi vieja es lo más grande que hay, es lo que más quiero en este mundo. Y la verdad es que no hay nada que me guste más que verla sonreír y la veo ahí sonriendo. Así que siento que ahí es cuando gané el verdadero premio”.

Davo gana el "STREAMER MÁS VIRAL" y se lo dedico a su abuelo todo bien hace pic.twitter.com/IUSWyHKDoa — Cosmo (@cosmo_army) October 29, 2026 Minutos antes ganó a Streamer más viral y se lo dedicó a su abuelo: “Se lo quiero dedicar a una persona muy importante que hizo de mí. Yo me llamo davo xeneize por ser de Boca y mi abuelo me hizo de Boca. Gracias a él yo soy lo que soy. Te amo y te extraño. Este premio es para vos”.

El blooper de Marta Fort en los Premios Ídolo 2026 que se hizo viral: "A veces es mejor no decir nada" La influencer Marta Fort condujo la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026 y protagonizó un blooper increíble al entrevistar a Caro Trippar, quien fue como parte de los invitados. “Vi tu terna y te tengo fe”, predijo la empresaria, pero la respuesta no fue la esperada e hizo reír a todos”.

Sin embargo, su momento más viral de la noche fue cuando recibió a Trippar y le dijo que le tenía fe porque había visto su terna. Pero, la influencer respondió: "No estoy nominada" y despertó la carcajada de todos. "A veces es mejor no decir nada", le dijo su compañero.