La Policía provincial de San Juan se acuarteló en reclamo de mejoras salariales

En el marco de recortes por parte del Gobierno Nacional a las provincias, el gobernador ofreció a los efectivos un 15% de aumento. Las Fuerzas de Seguridad se mostraron en contra de la propuesta y aseguran que "aún no hay acuerdo".

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, realizó un ofrecimiento de un 15% de aumento en lo salarios, propuesta que fue rechazada por las Fuerzas de Seguridad quienes aseguran que "aún no hay acuerdo" e incluso se les deben los adicionales realizados al mes de septiembre.

Uno de los reclamos se llevó a cabo en Comisaría Tercera de la ciudad capital donde se hizo presente el el jefe de policía, Eduardo Lirola, para dialogar los efectivos y comunicarle el ofrecimiento por parte del gobierno de San Juan.

polo.webp El reclamo de la policía se llevó a cabo en la madrugada del viernes en comisarias de San Juan.

"Yo he venido respetuosamente a escucharlos, me gustaría que me respeten. Yo le trasladaré al gobernador sus inquietudes", señaló Lirola ante los presentes y quien con la intención de desactivar el reclamo les adelantó que "el gobernador ha firmado un aumento del 15%".

Sus palabras generaron una mayor indignación en los manifestantes que con gritos y pancartas reclamaban un sueldo digno.

Pese a la continuidad del conflicto, el periodista Paolo Orlando informó desde la provincia en el programa La Voz de la Calle por C5N que "ahora no hay acuartelamiento, si hay una protesta que se viene generando desde el 10 de diciembre fecha donde asumió el cuestionado jefe de la Policía Eduardo Lirola".

De la manifestación llevada a cabo en la madrugada del viernes participaron familiares, vecinos y policías ya retirados. "La novedad importante y lo que causa tensión es que en esa marcha, llevada a cabo a la 1 de la mañana, ya se empiezan a sumar policías en actividad", agregó.