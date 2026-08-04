4 de agosto de 2026 Inicio
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Crimen en Chaco: la joven acusada de asesinar a su novio admitió que lo apuñaló

La fiscal Ana González de Pacce brindó detalles de cómo fue la confesión que hizo Luz Victoria Cantero. La chica está detenida e imputada por la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia.

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La familia de Julián Álvarez aseguró que la relación con Luz Cantero era tóxica.
La familia de Julián Álvarez aseguró que la relación con Luz Cantero era tóxica.

La fiscal de la causa por el crimen de un joven a manos de su propia novia en Chaco, aseguró que Luz Cantero admitió haber apuñalado a Matías Julián Álvarez Guardia.

Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 
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Si bien la joven se negó a declarar este martes y quedó detenida en la comisaría 11, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, la fiscal Ana González de Pacce aseguró que la chica le confesó a un policía hospitalario que había sido ella quien hirió a su novio.

En cuanto al avance de la investigación, la funcionaria judicial detalló que se llevará a cabo el análisis de cámaras de seguridad ubicadas no solo frente a la casa donde se cometió el delito, sino también dentro de la misma y en un inmueble lindero. Además, aún se esperan los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.

En esa línea, González de Pacce detalló que la víctima ingresó con una herida de arma blanca en el cuello que afectó arterias y venas, y que el hospital determinó que falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por esa lesión.

Por otra parte, el hermano de Cantero, y amigo de la víctima, quedó en calidad de testigo clave del hecho, ya que recibió un llamado cerca de las 6 de la mañana y escuchó a la joven gritar “me rompiste el celular”, en medio de una discusión. Otro de los testigos en la causa son los vecinos que declararon haber oído una fuerte pelea a esa misma hora frente a la vivienda.

En el lugar del crimen se realizó un allanamiento, donde el ayudante fiscal y personal policial secuestraron elementos de interés, como un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será peritado.

Crimen en Chaco: cuáles son las principales hipótesis

En medio de la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guaria, la hipótesis preliminar del caso descarta un intento de simulación de robo o una coartada.

En esa línea, para la fiscalía, Ana González de Pacce, hubo una pelea de pareja de una relación conflictiva de dos años, algo que, según los testimonios reunidos hasta ahora, fue confirmado por familiares y vecinos.

A eso se suma que en noviembre de 2025 le víctima fatal radicó una denuncia en la que señaló que, por una discusión de pareja, Luz Cantero le habría roto el vidrio del auto. Esa causa fue archivada porque la víctima se abstuvo de accionar penalmente.

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