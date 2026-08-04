Apareció un nuevo video de la pareja de Facundo Moyano deambulando por la calle

En el material audiovisual puede verse a la joven corriendo en plena vía pública por el barrio porteño de Belgrano durante la madrugada del martes. Tras ser asistida por el SAME, la mujer declaró ante la policía que el exdiputado "no me pegó".

Las imágenes responden a una cámara de seguridad privada.

En medio de la investigación sobre el confuso episodio protagonizado por el exdiputado Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, se conocieron nuevas imágenes de la joven deambulando y caminando sola por las calles del barrio porteño de Belgrano durante la madrugada del martes, luego de huir del departamento semidesnuda. El hecho derivó en la demora policial del exlegislador y la apertura de una investigación por lesiones leves.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5:04 sobre la Avenida del Libertador al 5400. Según las primeras informaciones policiales, el aviso a las autoridades se dio tras una serie de llamados al 911, entre los cuales se encontraba una alerta del propio Moyano y reportes de vecinos del edificio, incluyendo al encargado del lugar.

De acuerdo con el relato prestado por el dirigente político ante la Policía de la Ciudad, Diego Gabriele detalló en C5N que ambos se encontraban en el interior de su vivienda cuando, tras el consumo de sustancias estupefacientes, la mujer sufrió un brote psicótico e intentó agredirlo. Al no poder contener la situación, Moyano decidió salir a la calle, siendo perseguido a los pocos metros por su pareja.

Luego de ser atendida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, la joven brindó una primera declaración ante la Policía donde afirmó que Moyano "no me pegó".

Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre el caso y la investigación permanece en plena etapa de recolección de pruebas. Tanto las declaraciones de los protagonistas como los informes médicos, las pericias toxicológicas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos serán determinantes para esclarecer el episodio.

FACUNDO MOYANO IMPUTADO: NUEVO VIDEO DE SU NOVIA DEAMBULANDO DESNUDA EN LA CALLE pic.twitter.com/wbjKT3g40U

En consecuencia, las circunstancias del hecho continúan bajo análisis judicial y cualquier eventual responsabilidad penal dependerá de los resultados de la investigación que desarrolla la fiscalía.

FACUNDO MOYANO IMPUTADO: NUEVO VIDEO DE LA NOVIA CORRIENDO Y DEAMBULANDO pic.twitter.com/1uAauJFgAh — Vía Szeta (@mauroszeta) August 4, 2026

Qué dice el parte policial: el texto original

Ingresa llamado al complejo 911 CABA indicando llamante que una persona sufre un ataque y otro llamado indicando un femenino desnudo corriendo.

Posteriormente, arriba personal policial de jurisdicción y entrevista al encargado del edificio, quien manifiesta que una pareja salió corriendo hacia la vía pública, personal policial logra interceptarlos en Virrey Vertiz y Sucre. Ambos se encontrarían bajo efectos de estupefacientes.

El femenino al momento no aporta datos y el masculino es Facundo MOYANO, hijo del sindicalista Hugo. Se ordenó al personal implantar un perímetro extenso y alejar curiosos. El OP se desplaza al lugar. Se ampliara.

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El titular del SAME brindó precisiones sobre lo ocurrido durante la madrugada e indicó: "Una femenina de 23 años. Según el equipo estaba corriendo sin ropa por el túnel de Libertador. La vamos a buscar, está internada en el Hospital Pirovano por probable ingesta de sustancias adictivas. Hace varios días que estaba con consumo según manifestó".

Luego, sobre el paradero de Facundo Moyano, agregó: "No tengo información. El equipo que fue al lugar me avisó, fue un tema policial".