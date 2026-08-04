4 de agosto de 2026 Inicio
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Perejil, el perro acusado de matar a una nena, fue trasladado a un refugio con custodia policial

El can - señalado por la muerte de una nena de 5 años en Playa Magagna - fue derivado desde el exzoológico municipal de Rawson a un refugio en Trelew bajo custodia policial. La justicia prohibió difundir imágenes o información sobre su estado. La madre de la víctima aseguró que el animal no fue el que atacó a su hija.

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Perejil permanecerá en el refugio de Trelew mientras continúa la investigación por la muerte de Alma. 

Perejil permanecerá en el refugio de Trelew mientras continúa la investigación por la muerte de Alma. 

Perejil, el perro detenido en el exzoológico municipal de Rawson, acusado de asesinar a una nena de 5 años, fue trasladado a un refugio en Trelew bajo custodia policial. La justicia prohibió difundir imágenes o información sobre su estado, lo que desató una ola de reclamos en redes sociales de proteccionistas. Además, la madre de la víctima aseguró que el animal no fue el que atacó a su hija y denunció que permanece detenido de manera injusta.

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El caso del perro acusado de matar a Alma Vázquez en Rawson conmociona a la comunidad de Chubut. El hecho ocurrió durante el mediodía del 13 de junio, cuando la menor fue atacada por un perro en Playa Magagna, en cercanías de la segunda bajada a Cangrejales. Debido a las profundas heridas que recibió, perdió la vida a pesar de la asistencia médica recibida.

El episodio hasta el momento es confuso y según las declaraciones de testigos e incluso de la madre de Alma, el perro detenido no fue el que le ocasionó las heridas de muerte a su hija, sino que se trató de otro animal. Sin embargo, la Justicia lo agarró de "perejil", apodo con el que se lo bautizó en redes sociales.

La derivación de “Perejil” se realizó tras la audiencia judicial del 31 de agosto, donde se fijaron estrictas condiciones para quienes tengan contacto con el animal durante su estadía en el refugio. Según la resolución, los responsables no podrán sacar fotos ni grabar videos del perro, ni difundir imágenes o datos sobre su estado en redes sociales o en otros medios.

"No sé cuál es el objetivo; tuvimos muchos animales en guarda judicial y nunca nos prohibieron difundir su imagen. Nosotros, al igual que la familia de Alma, queremos que se esclarezca el caso. Sabemos que Perejil no fue, fueron otros perros que estaban sueltos", expresó Fabiana Otero, integrante del Refugio Los Callejeros al medio ADN Sur.

La proteccionista también se refirió al video que forma parte de la investigación y que fue observado por el refugio y por la familia de la víctima. "Vimos el video al igual que la familia y todo está tapado por un auto y se lo ve a Perejil saliendo detrás de él, no atacando a Alma; es por eso que su familia vino a pedirnos ayuda".

La disposición judicial alcanza tanto a los miembros de la institución que alojará al animal como a quienes estén vinculados al resguardo judicial del perro. En caso de incumplimiento, la Justicia advirtió que podría configurarse el delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal Argentino.

Ataque en Playa Magagna

El ataque a Alma Vázquez ocurrió el 13 de junio de 2026 en Playa Magagna, Chubut. La fiscalía sostiene que el perro mestizo “Perejil” fue el responsable, basándose en cámaras de seguridad, testimonios y pericias dentarias, aunque la madre de la víctima niega esa versión y denuncia que el animal está detenido injustamente. La familia había viajado para pasar el fin de semana largo en una casa frente al mar y la niña salió hacia la playa, donde se produjo el hecho que terminó con su vida.

Avanzada la investigación, la fiscalía señaló al perro conocido como “Perejil” como responsable del ataque. Entre las prueba, además de las cámaras, testimonios de vecinos que lo describieron como agresivo y pericias dentarias que compararon las mordidas con las lesiones de la víctima. También se enviaron muestras de pelo a laboratorios de La Plata para estudios genéticos que determinen su mezcla racial y posibles conductas asociadas.

Tras el hecho, el animal fue retenido bajo custodia judicial en el exzoológico municipal de Rawson. La decisión se apoyó en la ordenanza local que obliga a quienes alimentan o cuidan perros callejeros a hacerse responsables de su conducta territorial. El 31 de agosto, luego de una audiencia judicial, se dispuso su traslado al refugio Los Callejeros de Trelew, con custodia policial y estrictas restricciones para difundir imágenes o información sobre su estado.

La situación generó fuerte polémica. Mientras la fiscalía insiste en que las pruebas lo incriminan, la madre de la víctima asegura que Perejil no fue el perro que atacó a su hija. A su vez, organizaciones proteccionistas reclaman que se evalúe su comportamiento antes de condenarlo, en un caso abre el debate sobre la responsabilidad de los animales y de quienes los cuidan.

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