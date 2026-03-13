13 de marzo de 2026 Inicio
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La Paternal: murió un trabajador tras caer al vacío en una obra en demolición

El hombre se precipitó desde una altura de 3 metros cuando estaba desmantelando estructuras antiguas. Su hijo presenció el accidente y sufrió una fuerte crisis de nervios.

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La obra de demolición en La Paternal donde falleció un operario. 

La obra de demolición en La Paternal donde falleció un operario. 

Captura Google Street View

Un operario murió este viernes tras caer desde 3 metros de altura en una obra en demolición situada en Nicasio Oroño al 2500, en el barrio porteño de La Paternal. El trágico episodio ocurrió mientras la víctima cumplía con sus actividades laborales. Personal de la Comisaría Vecinal 15A junto al personal del SAME se presentaron rápidamente en el lugar.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales informaron que los médicos constataron el fallecimiento del trabajador apenas arribaron a la obra. El hijo de la víctima presenció el accidente y sufrió una fuerte crisis de nervios, por lo que los profesionales de salud le brindaron asistencia psicológica.

El joven testigo afirmó que su padre cayó al vacío y falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas por el impacto. Actualmente, los peritos investigan las circunstancias exactas del hecho para determinar si existían medidas de seguridad adecuadas. La obra se encontraba en pleno proceso de desmantelamiento de estructuras antiguas.

La Justicia porteña inició una causa para establecer las responsabilidades legales detrás del suceso, ocurrido en una zona cercana al cementerio de La Chacarita. Los investigadores analizan el estado de los arneses y las plataformas utilizadas por los empleados. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Otro operario resultó lesionado tras un derrumbe en Belgrano

Un andamio de 3 metros de altura se desplomó en una obra en demolición ubicada en la intersección de Juramento y Avenida del Libertador. Como consecuencia del colapso de la estructura, un albañil de 41 años sufrió politraumatismos y fue derivado de urgencia al Hospital Pirovano por el SAME.

demolición en Belgrano
Un obrero de 41 años sufrió heridas tras un derrumbe en Belgrano.

Un obrero de 41 años sufrió heridas tras un derrumbe en Belgrano.

Los Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo con perros de búsqueda para descartar la presencia de más personas bajo los escombros. El objetivo del procedimiento fue evaluar la estabilidad del predio y garantizar la seguridad de los peatones. Los especialistas determinaron la suspensión temporal de todas las tareas de construcción.

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