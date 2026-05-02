Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia? En las últimas horas, se volvió viral donde se la escucha a la reciente expulsada hablar con uno de sus compañeros hablando de una posible jugada que terminó dándose la premonición. + Seguir en







"Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos", le había dicho a Eduardo antes de irse. Redes sociales

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano, Generación Dorada sigue dando de qué hablar y en las últimas horas se desató la polémica en las redes sociales luego que se volviera viral un comentario de la participante cuando aún estaba dentro de la casa. ¿Sabía que se iba?

De acuerdo a lo que se ve en el breve clip, los usuarios acusaron a la producción de haber fraude en el reality ya que en los dichos de la exparticipante no solo habría anticipado su salida sino que adelanta el regreso tanto de ella, a lo mejor en el repechaje, como el nuevo ingreso de Cinzia, que finalmente se dio.

La charla se da cuando Sol aún era parte del programa y se la ve hablando con Eduardo donde se la escucha lanzar una frase que daba una premonición que hasta el momento se ejecutó por la mitad ¿se terminará de dar por completo? “Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos”, le dice a quien era su fiel compañero y si bien en ese momento pasó desapercibido, hoy toma otra postura y apuntaron contra la producción que podría tomarse como fraude dicha jugada.

Embed SOLANGE A EDUARDO hace días: "Cuando me vaya..., YO VUELVO, y vos vas a seguir acá, vuelvo con Cinzia y le vamos a romper el c... a todos" #GranHermano pic.twitter.com/8azKNG1oYy — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) April 30, 2026

A esto se suma que recientemente Santiago del Moro confirmó que el domingo 17 de mayo se abrirá la placa y votación para el proceso del ingreso que será finalmente el miércoles 20 y del que se podrá elegir entre los jugadores que fueron eliminados e incluso los expulsados, tanto Sol como como Carmiña.