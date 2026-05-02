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Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

En las últimas horas, se volvió viral donde se la escucha a la reciente expulsada hablar con uno de sus compañeros hablando de una posible jugada que terminó dándose la premonición.

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos

"Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos", le había dicho a Eduardo antes de irse.

Redes sociales

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano, Generación Dorada sigue dando de qué hablar y en las últimas horas se desató la polémica en las redes sociales luego que se volviera viral un comentario de la participante cuando aún estaba dentro de la casa. ¿Sabía que se iba?

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 
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De acuerdo a lo que se ve en el breve clip, los usuarios acusaron a la producción de haber fraude en el reality ya que en los dichos de la exparticipante no solo habría anticipado su salida sino que adelanta el regreso tanto de ella, a lo mejor en el repechaje, como el nuevo ingreso de Cinzia, que finalmente se dio.

La charla se da cuando Sol aún era parte del programa y se la ve hablando con Eduardo donde se la escucha lanzar una frase que daba una premonición que hasta el momento se ejecutó por la mitad ¿se terminará de dar por completo? “Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá. Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos”, le dice a quien era su fiel compañero y si bien en ese momento pasó desapercibido, hoy toma otra postura y apuntaron contra la producción que podría tomarse como fraude dicha jugada.

A esto se suma que recientemente Santiago del Moro confirmó que el domingo 17 de mayo se abrirá la placa y votación para el proceso del ingreso que será finalmente el miércoles 20 y del que se podrá elegir entre los jugadores que fueron eliminados e incluso los expulsados, tanto Sol como como Carmiña.

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La espera por el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano parece que terminó. A la espera que finalice de realizarse los últimos estudios médicos, se conoció que firmó un contrato millonario, tal vez el más alto de la historia del reality en Argentina.

La actriz, figura clave del reality, está cada vez más cerca de reincorporarse tras superar las instancias más complejas de su recuperación médica y resolver su situación contractual.

El último paso para estar lista para el reingreso son los estudios finales, para que su estadía no tenga más inconvenientes para la producción y sea seguro para la artista: "Sigue con sus temas cardiológicos, sigue con el holter. Hay que cuidarla", aseguró el panelista Guido Záffora en DDM, con Mariana Fabbiani, en América.

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