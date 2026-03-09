Derrumbe en Belgrano: se desplomó un andamio y un obrero resultó herido Una estructura de tres metros de altura en una obra en demolición se cayó en Juramento y Libertador y un albañil de 41 años fue derivado en una ambulancia en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano. Por + Seguir en







Trabajadores cayeron de un andamio de 3 metros de altura y uno tuvo que ser derivado al Hospital Pirovano.

Obreros que trabajaban en una obra en demolición en Belgrano cayeron desde un andamio de tres metros de altura cuando la estructura se desplomó. Uno de ellos sufrió heridas y fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano. El accidente ocurrió en la intersección de Juramento y Avenida del Libertador.

Una demolición que estaba prevista casi termina de forma fatal. El andamio donde estaban trabajando los obreros se precipitó sobre los albañiles que trabajaban en la demolición de vigas de tres metros de altura, lo que motivó la intervención de emergencia de los Bomberos de la Ciudad.

En el accidente, uno de los operarios sufrió politraumatismos y fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano. El hecho ocurrió en la intersección de Juramento y Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. Mientras los trabajadores fueron puestos a salvo, los Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo de emergencia en la zona para evaluar la magnitud del derrumbe y determinar las condiciones de seguridad. El objetivo es establecer si la obra de demolición podrá continuar o si será necesario suspender los trabajos hasta garantizar la estabilidad de la estructura.