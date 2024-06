La NASA descubrió un agujero en la superficie de Marte: cuál es la explicación

El planeta rojo no deja de ofrecernos causas para explorar su superficie y explorarlo en las próximas décadas.

El área donde están ubicados estos volcanes es conocida como Tharsis y es una amplia planicie situada muy por encima del resto del astro, con una media de 10 kilómetros de altura. Años atrás, la actividad volcánica era común en la zona y ésta tiene mucho que ver con esta especie de pozo encontrado por la nave de la NASA.

Qué explicación tiene la NASA sobre el agujero en la superficie de Marte

En ciertas oportunidades, los científicos asociaron estos agujeros a aberturas que conducen a túneles generados por la actividad volcánica, aunque en esta ocasión, dado que pudo discernir también una pared lateral en otra imagen capturada desde el espacio, esta no sería una explicación persuasiva.

Estaríamos, entonces, hablando de una especie de pozo y no de la entrada a un túnel, cueva o caverna. Estos pozos, que también se sitúan en los volcanes de Hawái, suelen denominarse cráteres de hoyo y serían depresiones constituidas por el colapso de la superficie que se establece por encima de un vacío o de una cámara subterránea.

Esto, por cierto, no quiere decir que en el planeta marciano no existan túneles subterráneos originados a partir de actividad volcánica. Por el momento, e cree que hasta que una colonia de astronautas no llegue a la superficie del planeta rojo, las cuevas en el subsuelo de Marte seguirán siendo un misterio.

De hecho, podrían ser el lugar ideal para explorar el planeta y servir de primera base para una futura colonización. El futuro de la exploración espacial aún es prometedora y es por ello que este tipo de hallazgos proponen buscar más información acerca de una esfera planetaria que, quien sabe, podría ser nuestro hogar dentro de varios siglos.