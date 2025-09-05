5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio información sobre un cuerpo celeste que pasó a corta distancia de nuestro planeta. El suceso pudo seguirse en directo por streaming internacional.

Por
Se trata del 2025 QD8

Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial.

Redes sociales

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el paso cercano de un asteroide que generó expectativa en la comunidad científica y entre los fanáticos de la astronomía. Se trata del 2025 QD8, un objeto con un tamaño que se comparó con la de un avión comercial y que transitó a una velocidad de más de 45.000 kilómetros por hora. Aunque el fenómeno despertó inquietud en redes sociales, la agencia descartó desde el inicio cualquier posibilidad de impacto. La observación se realizó bajo estrictos protocolos de seguimiento internacional.

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar
Te puede interesar:

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Este cuerpo rocoso atravesó el espacio a una distancia de poco más de 218.000 kilómetros de la Tierra, lo que equivale a un 57% de la separación promedio con la Luna. Especialistas explicaron que este tipo de acercamientos forman parte del monitoreo permanente de objetos cercanos a nuestro planeta. En este caso, el asteroide no representó peligro alguno y su sobrevuelo se enmarcó dentro de los parámetros de seguridad estipulados por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). El evento fue considerado una oportunidad para profundizar estudios astronómicos.

asteroide2025

Qué pasó con el asteroide que la NASA identificó y pasó cerca de la Tierra

El 2025 QD8 fue detectado gracias al reflejo de la luz en su superficie, lo que permitió calcular que su diámetro oscila entre los 17 y 38 metros. Según los expertos, si el material que lo compone es más oscuro de lo estimado, su tamaño real podría ser aún mayor. Esta característica, junto con su inusual cercanía a nuestro planeta, lo convirtió en un objeto de gran interés para los observatorios. La velocidad de desplazamiento, superior a los 45.000 km/h, fue otro de los factores que llamó la atención de la comunidad científica.

La revista especializada Space detalló que el momento exacto de mayor aproximación se produjo el 3 de septiembre a las 14:56 hora argentina. Durante esos instantes, el asteroide pasó cerca de la Tierra sin modificar su trayectoria ni ingresar en la atmósfera. La agencia espacial estadounidense subrayó que no hubo interferencias en los sistemas naturales ni tecnológicos, garantizando que el paso fue totalmente seguro. El hecho se transformó en un evento astronómico seguido a nivel mundial.

Asteroide Navidad 20-12-24.png

Para permitir la observación en tiempo real, el Proyecto del Telescopio Virtual en Italia transmitió en directo imágenes del fenómeno a través de YouTube. La cobertura comenzó la noche anterior, el 2 de septiembre a las 23:00 horas en Argentina, utilizando un sistema de telescopios robóticos de alta precisión. Esta iniciativa permitió que tanto investigadores como fanáticos pudieran apreciar el paso del 2025 QD8 desde diferentes partes del mundo. La colaboración entre organismos internacionales reforzó la importancia del seguimiento de cuerpos celestes de este tipo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé la última información brindada por la NASA sobre el futuro de nuestro planeta

Cuenta regresiva: la NASA avisó cuáles son las ciudades del mundo que quedarán inhabitables en el futuro

Surya es una herramienta de predicción, pero también un puente hacia la investigación compartida y el desarrollo colectivo.

Predice fenómenos solares: cómo funciona la inteligencia artificial de la NASA

El GCBA controlará a los deudores alimentarios en los eventos musicales.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

cuales son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

Cuáles son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

Muchos dejan enchufado este electrodoméstico al irse de casa: no saben que puede causar un incendio

Cambiar seguido el alcochado seguido puede ayudar evitar enfermedades.

Por qué hay que lavar el acolchado entre una vez por semana y una vez al mes

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 10 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 37 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 47 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 54 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 59 minutos