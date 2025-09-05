La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto? La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio información sobre un cuerpo celeste que pasó a corta distancia de nuestro planeta. El suceso pudo seguirse en directo por streaming internacional. Por







Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial. Redes sociales

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el paso cercano de un asteroide que generó expectativa en la comunidad científica y entre los fanáticos de la astronomía. Se trata del 2025 QD8, un objeto con un tamaño que se comparó con la de un avión comercial y que transitó a una velocidad de más de 45.000 kilómetros por hora. Aunque el fenómeno despertó inquietud en redes sociales, la agencia descartó desde el inicio cualquier posibilidad de impacto. La observación se realizó bajo estrictos protocolos de seguimiento internacional.

Este cuerpo rocoso atravesó el espacio a una distancia de poco más de 218.000 kilómetros de la Tierra, lo que equivale a un 57% de la separación promedio con la Luna. Especialistas explicaron que este tipo de acercamientos forman parte del monitoreo permanente de objetos cercanos a nuestro planeta. En este caso, el asteroide no representó peligro alguno y su sobrevuelo se enmarcó dentro de los parámetros de seguridad estipulados por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). El evento fue considerado una oportunidad para profundizar estudios astronómicos.

asteroide2025 NASA Qué pasó con el asteroide que la NASA identificó y pasó cerca de la Tierra El 2025 QD8 fue detectado gracias al reflejo de la luz en su superficie, lo que permitió calcular que su diámetro oscila entre los 17 y 38 metros. Según los expertos, si el material que lo compone es más oscuro de lo estimado, su tamaño real podría ser aún mayor. Esta característica, junto con su inusual cercanía a nuestro planeta, lo convirtió en un objeto de gran interés para los observatorios. La velocidad de desplazamiento, superior a los 45.000 km/h, fue otro de los factores que llamó la atención de la comunidad científica.

La revista especializada Space detalló que el momento exacto de mayor aproximación se produjo el 3 de septiembre a las 14:56 hora argentina. Durante esos instantes, el asteroide pasó cerca de la Tierra sin modificar su trayectoria ni ingresar en la atmósfera. La agencia espacial estadounidense subrayó que no hubo interferencias en los sistemas naturales ni tecnológicos, garantizando que el paso fue totalmente seguro. El hecho se transformó en un evento astronómico seguido a nivel mundial.

Asteroide Navidad 20-12-24.png Para permitir la observación en tiempo real, el Proyecto del Telescopio Virtual en Italia transmitió en directo imágenes del fenómeno a través de YouTube. La cobertura comenzó la noche anterior, el 2 de septiembre a las 23:00 horas en Argentina, utilizando un sistema de telescopios robóticos de alta precisión. Esta iniciativa permitió que tanto investigadores como fanáticos pudieran apreciar el paso del 2025 QD8 desde diferentes partes del mundo. La colaboración entre organismos internacionales reforzó la importancia del seguimiento de cuerpos celestes de este tipo.