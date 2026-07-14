Un cometa del tamaño del asteroide que aniquiló a los dinosaurios pasará cerca de la Tierra

Descubierto en 1873 por Wilhelm Tempel, tiene unos 10 kilómetros de diámetro y, de periodo corto, visita el sistema solar cada cinco años y medio. A pesar de sus dimensiones, no es una amenaza directa para la Tierra. Conoce qué día pasará y cómo verlo desde Argentina en esta nota.

Cada vez falta menos para que el cometa 10P/Tempel 2 visite nuestro sistema solar . Tan grande como el asteroide que aniquiló a los dinosaurios , fue escubierto en 1873 por Wilhelm Tempel, tiene unos 10 kilómetros de diámetro y, de periodo corto, visita el sistema solar cada cinco años y medio.

La espera terminó y el cometa 10P/Tempel 2 avanza rápidamente y comienza aumetar su brillo mientras se dirige hacia el Sol, la NASA compartió unas imágenes e información en sus redes sociales ante su inminente paso por la Tierra: "Este es un cometa de período corto, lo que significa que regresa al sistema solar interior siguiendo su órbita regular alrededor del Sol, aproximadamente cada cinco años y medio" .

A medida que el cometa se aproxime más al Sol su brillo irá en aumento ya que se acerca a su perihelio. Los días para verlo mejor será entre el 3 y 4 de agosto a través de un telescopio, no a simple vista aunque otros expertos estiman que será para el 9 y 10 de agosto.

Vídeo de el cometa 10P/Tempel moviéndose durante 2,5 horas el 12 de junio. Unos 140.000 km recorridos en el espacio mientras duró el vídeo. Núcleo de unos 10,6 km de diámetro. Su perihelio será el 2 de agosto. @PlanetarioMad #cielosESA pic.twitter.com/focSh4SUBe

“La aparición de 2026 será uno de los mejores regresos del cometa 10P/Tempel 2 en décadas. El cometa alcanza el perihelio el 2 de agosto y pasa por su punto más cercano a la Tierra solo un día después, a unas 0,414 Unidades Astronómicas ”, informaron desde Star Walk.

Cometa 10P/Tempel 2: cómo será su recorrido por el sistema solar, según Star Walk

El comportamiento astronómico del cometa 10P/Tempel 2 durante el mes de agosto estará marcado por alcanzar su nivel de luminosidad más alto, aunque las condiciones de visibilidad diferirán según la ubicación del curioso o curiosa que desee observarlo. En el hemisferio norte, el cuerpo celeste se posicionará a baja altura sobre el horizonte sur, lo que dificultará su detección. Por el contrario, las regiones ubicadas en latitudes australes contarán con una disposición mucho más favorable para su seguimiento en el firmamento.

Imágenes del cometa 10P/Tempel 2 compartido por el sitio StarWalk.com © Didac Mesa Romeu

El ciclo de mayor actividad comenzará formalmente el 2 de agosto, fecha en la que el cometa llegará a su perihelio mientras transita por la constelación de Capricornio, estimándose que su brillo podría incrementar hasta registrar una magnitud de entre 8 y 10. Al día siguiente, el 3 de agosto, el objeto astronómico concretará su máximo acercamiento a la Tierra al situarse a una distancia aproximada de 0,414 unidades astronómicas, momento en el cual ingresará en la constelación de Piscis Austrinus.

Hacia mediados de mes, precisamente el 12 de agosto, el advenimiento de la Luna Nueva propiciará un entorno celeste más oscuro y apto para la observación; no obstante, para quienes se encuentren en el hemisferio norte, el cometa ya habrá perdido altura y comenzará a experimentar un debilitamiento progresivo en su intensidad lumínica. Esta tendencia se consolidará hacia finales de agosto, cuando el seguimiento de Tempel 2 resulte marcadamente complejo desde el norte, mientras que en el hemisferio sur todavía será factible su registro mediante el uso de cámaras y telescopios.