La multipremiada Edmond se presenta en el Teatro Alvear

Diciembre de 1897 en París. Edmond Rostand aún no llega a los treinta pero ya tiene dos hijos y mucha ansiedad. Hace dos años que no escribe nada. Desesperado, le ofrece al gran actor Coquelin una nueva obra: una comedia heroica, en verso, para las fiestas. Su única preocupación es que aún no está escrita.