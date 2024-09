La mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses cargó contra la Justicia: "Me siento abandonada"

En diálogo con la agencia AFP, la mujer, de 39 años, cuestionó el desempeño de la Justicia en la investigación: "Me siento abandonada por la Justicia mendocina. Me están tratando de delincuente cuando soy yo la víctima, cuando temo por mi vida porque no tengo gente que me respalde ni que me esté cuidando bajo ningún punto de vista".