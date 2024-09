La mujer que denunció a los rugbiers franceses detalló el ataque sexual: "Me ahorcaron..."

"Ahí me hace con la cabeza ‘no, no, no’", describió y agregó: "Me agarra del cuello y del cuero cabelludo, me desviste como un animal, me tira en la cama y me empieza ahorcar. Me deja sin oxígeno, que pude reaccionar pegándole una cachetada. Y eso lo enfureció más”, relató en la entrevista.

Contó que después ingresó el segundo de los acusados: “Después, cuando ingresa el rubio, pensaba que era alguien que había escuchado mi voz gritando. En vez de solidarizarse, me vino a abusar a mí. Yo gritaba ‘please, no’ ", recordó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EnvoyeSpecial/status/1831006996675367154&partner=&hide_thread=false « Il m’a attrapé le cou, m’a mise sur le lit et m’a déshabillée comme une brute. »



Soledad, victime présumée de viol dans l'affaire Auradou-Jegou, se confie en exclusivité à #EnvoyéSpécial



Une interview à retrouver en intégralité jeudi 12 septembre à 21h sur France 2 pic.twitter.com/DxXG1qVPxG — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) September 3, 2024

El drama que vivió S.L., siglas con las que se identificó la denunciante en la cadena de la tv francesa, apuntó que “no les importó anda” su pedido de auxilio, a pesar de que para ese momento tenía “las cuerdas vocales comprometidas”. En ese momento, otro de los denunciados abusó de ella: “Me abusó sexualmente el rubio una vez, sin protección profiláctica”.

Continuó: “No sé cuál de los dos me pegó una trompada en los ojos. La gente me pregunta si no estaba la puerta abierta, si podía salir. Y no, no pude salir, Hugo siempre venía detrás mío. Yo me quedé rendida después de cada golpiza que me dieron. Si intentaba algo no sé si hoy estaría con vida. Me trataron salvajemente como un pedazo de carne".

Además, la denunciante agregó que terminó con lesiones en todo el cuerpo: “Hematomas en los ojos, en la cara interna y externa de las piernas. Mordeduras en la espalda, rasguños en la espalda, golpes en el maxilar inferior. Son gravísimas”, concluyó.

La declaración de S.L. sobre la violencia sexual son parte de un adelanto de la nota en el programa Envoyé spécial. El contenido completo se verá el próximo jueves 12 de septiembre, a las 21 horas, hora de Francia, por France 2.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].