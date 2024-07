La mujer que denunció al padre de Gustavo Valdés por abuso sexual pidió un ADN.

En diálogo con La Voz de la Calle por C5N , la mujer, llamada Violeta , solicitó un ADN para comprobar si uno de sus hijos es de Manolo Valdés , el padre del gobernador correntino: "La Justicia no ordenó nada . A él lo citaron dos veces y no fue. Yo sí me presenté. Ahí terminó todo. Yo soy la que está pidiendo el ADN. No me quieren dar el ADN porque el chico es igual a él".

En tal sentido, advirtió por un inacción de la Justicia de Corrientes, en el marco del caso que obtuvo visibilidad a través de una marcha para pedir por la aparición de Loan Danilo Peña. "La Justicia correntina me dio la espalda totalmente. En ningún momento se sentaron a escucharme. Hasta el día de hoy estoy esperando", lamentó.

"Está el expediente en la Justicia. Ellos son intocables en la provincia. Nosotros somos pobres y piensan que no tenemos derecho a nada. Estoy sufriendo consecuencias por contar mi historia. No aguantaba más esta situación. Me enteré que se iba a realizar la marcha y ahí me puse la ropa que encontré y fui a dedo. Quería que me escuchen, estaba totalmente desesperada. En 20 años fue la primera vez que dormí en paz. Pedí auxilio", agregó.

En tanto, recordó un diálogo que mantuvo con Manolo Valdés: "Cuando le dije que si no reconocía al hijo iba acudir a la Justicia, él se rio y me dijo 'no te olvides que mi hijo es el gobernador de la provincia'".

Por último, cuestionó los dichos de Gustavo Valdés en una conferencia de prensa, sobre la denuncia. "Me dio pena la conferencia de prensa que hizo. Me sentí violada otra vez, basureada y que nosotros no valemos. Él me conoce pero nunca le interesó sentarse a escucharnos", aseveró.