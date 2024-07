Corrientes: una mujer denunció al padre del gobernador Gustavo Valdés por abuso sexual

Luego, aseguró que el hombre supo sobre su embarazo: “Después quedé embarazada de mi hijo y cuando se lo comuniqué me dijo: ‘¿Cómo vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla? Ese hijo no es mío’. Hace 6 años que estoy luchando, tuve que venir a esconderme al campo”.

"Se está queriendo irse a España. ¿Por qué no sale a dar la cara? ¿Por qué no reconoce a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN? ¿Sabés cuánto me da de mantención? $25.000 por mes para que yo me calle. Él me amenaza, me dice ‘¿Vos sabés quién es mi hijo?’. Tengo todo, todos los mensajes de lo que conversamos”, sostuvo la mujer sobre el contacto que mantiene actualmente con Valdés.

En ese sentido, Violeta agregó: "Yo me identifico con Loan, pobre inocente que, gracias a él, tuve la valentía de salir a hablar por el tema de mi hijo, que también está sufriendo”.

Los chats entre Manuel Valdés y la mujer que lo denunció por abuso sexual

En De Una presentaron algunos de los mensajes que involucran a Manuel Valdés, padre del gobernador de Corrientes, con Violeta, la mujer que lo denunció durante un móvil de C5N de haberla abusado sexualmente durante diez años y no reconocer al hijo que tuvieron juntos.

"14 de marzo de 2023. En verde, la que escribe es Violeta: 'Hola. Necesito que me ayude. Hoy le tengo que llevar a su hijo al hospital'. Él le responde como si le estuviera respondiendo a un amigo para un asado: 'Salió transferencia'", relató el periodista Leo García acerca de los detalles de uno de esos intercambios que había mencionado la mujer.

El gobernador Valdés mencionó la denuncia por abuso contra su padre

El gobernador correntino, Gustavo Valdés, brindó una conferencia de prensa este viernes en la que se refirió a la denuncia de la mujer en la pantalla de C5N.

"El caso concreto de mi padre es una causa que se está tramitando en juzgados de Corrientes y que, por razones que tienen que ver con la preservación del menor, no voy a hacer ningún tipo de comentarios. Pido respeto por este tema", indicó.

"Esos caranchos que están llevando a este tipo de cuestiones, son todos golpes bajos. Les aseguro que ningún ciudadano de la provincia tiene que tener problemas con acceso a la Justicia, todos tenemos que tener la posibilidad de denunciar y ventilar las cuestiones en los Tribunales ordinarios. Somos hombres de derecho y creemos en el derecho", agregó el mandatario provincial.

Además, desestimó la veracidad del tema y defendió a su padre: "Les aseguro, mi padre es un hombre que nunca ha tenido una denuncia penal a lo largo de su vida. Hoy tiene 87 años y misteriosamente aparecen este tipo de denuncias que llaman la atención y tienen la conjugación de varias cosas que daremos a conocer".