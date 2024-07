Fernando Burlando salió al cruce de Gustavo Valdés: "Caranchos son los que llevan una testigo falso"

En diálogo con Argenzuela, el abogado le respondió al mandatario provincial que había asegurado que el gobierno de Corrientes "no tiene absolutamente nada que ver" con la desaparición de Loan Danilo Peña.

" No tenemos nada que ver, como pretenden instalar algunos caranchos de la política ", expresó el mandatario provincial este viernes en conferencia de prensa , en la que mencionó que existe un " aprovechamiento político " del caso para intentar adelantar las elecciones en la provincia.

A partir de ese calificativo, el letrado le respondió a Valdés: "Caranchos son los que plantan pruebas y en este caso son Codazzi y Pellegrini, que está muy vinculado a él".

Laudelina Peña acusó a su primer abogado, José Fernández Codazzi, de haberla amenazado para que instale la versión de un accidente en el que Loan habría muerto y luego enterrado. En tanto, Diego Pellegrini es el senador provincial que acompañó a la mujer y a su hija Macarena a declarar a la Fiscalía.

Gustavo Valdés

"Me da la sensación que un tipo que no da nombres es un tipo que está todo cagado. Estaría bueno, si menciona caranchos, que diga quiénes son los caranchos... Si vos tenés que decir algo Valdés, decilo de frente", apuntó.

En ese sentido, manifestó: "Lo que vimos hasta el día de hoy es que los caranchos son los que pretendieron plantar pruebas, inventar, la interferencia y obstrucción del secreto de sumario, la Justicia que no hacía lo que tenía que hacer. Esos son los caranchos".

Además, le envió un mensaje a Valdés: "Pasó en Corrientes, Loan desapareció en Corrientes. La Justicia de la provincia fue un desastre. Tenga autocrítica, señor gobernador". "¿Se puede tratar tan fríamente una situación para plantar pruebas, una coartada nefasta e infantil y usted levantar la bandera del éxito de la investigación? Póngase en el lugar de esta familia", añadió.

"¿Cómo vas a confiar en un tipo que lleva a una testigo falso, a mentir, que le dan guita, que utiliza un senador, que el senador aprieta a la gente?", concluyó.

Caso Loan: Victoria Caillava declaró que quedó apuntada por ser informante de la Policía Federal

La exfuncionaria municipal de 9 de julio, María Victoria Caillava, una de las siete personas detenidas bajo prisión preventiva por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este jueves ante la jueza Cristina Pozzer, aseguró ser inocente y reveló ser informante de la Policía Federal en causas vinculadas al narcotráfico, motivo por el cual apuntan contra ella.

Durante su indagatoria ratificó que Laudelina, tía del menor, la invitó a ella y a su marido Carlos Pérez al almuerzo, durante el cual no hubo problemas, pero que el conflicto se presentó cuando un grupo fue al naranjal. "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado", explicó.

"Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. '¿No se habrá subido a tu camioneta?' Le digo 'imposible porque mi marido siempre cierra con llave'. Igual revisamos y avisamos que no estaba", detalló sobre el momento previo a que se retire del lugar junto a Pérez.