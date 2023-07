La madre y familiares de Cecilia Strzyzowski encabezaron una marcha en Capital Federal para reclamar justicia

La madre de Cecilia Strzyzowski , Gloria Romero, encabezó una marcha en pedido de justicia que se realizó este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que terminó con un acto frente a la Casa de la Provincia del Chaco en el que pidió que no permitir que haya "asesinos impunes".

“Cecilia era una hija, una hermana, una amiga. No tenemos que permitir más esto. No tenemos que permitir más clanes, más trata, ni más desaparecidos. No existen desaparecidos, existen asesinos, y si nosotros se lo permitimos van a seguir matando porque se sienten impunes, porque tienen protección política”, señaló la mujer.