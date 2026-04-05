5 de abril de 2026 Inicio
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A cuánto llega el monto máximo para transferir sin declarar a ARCA en abril 2026

Los movimientos digitales están sujetos a seguimiento según el volumen mensual. Mantener coherencia impositiva evita posibles requerimientos.

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Superar determinados montos mensuales

Superar determinados montos mensuales, las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar esa actividad.

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  • ARCA establece montos a partir de los cuales las transferencias pasan a ser informadas.
  • No existe un límite que impida operar, sino umbrales que activan controles fiscales.
  • Para personas físicas, el tope mensual de seguimiento es de $50.000.000.
  • Superar ese valor puede derivar en verificaciones si hay inconsistencias impositivas.

Las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales continúan bajo supervisión en abril de este 2026, con parámetros definidos por ARCA que determinan cuándo los movimientos deben ser informados. Estos valores funcionan como referencia para identificar operaciones que podrían requerir un análisis fiscal.

Un detalle importante: aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. 
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En la práctica, los usuarios pueden enviar y recibir dinero sin restricciones dentro de ciertos márgenes. Pese a eso, al superar determinados montos mensuales, las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar esa actividad, lo que habilita un seguimiento más detallado por parte del organismo.

Este esquema no prohíbe transferencias de mayor volumen, sino que establece criterios de control para evaluar la coherencia entre los movimientos y la situación tributaria de cada usuario.

Transferencia Bancaria
En este sentido, Pazo informó que el nuevo tope para las personas físicas será de $50 millones.

En este sentido, Pazo informó que el nuevo tope para las personas físicas será de $50 millones.

Qué monto podés transferir sin tener problemas con ARCA en abril 2026

Durante abril, el sistema mantiene como referencia un umbral mensual de $50.000.000 para personas físicas. Este valor contempla el total de operaciones realizadas en el mes, incluyendo transferencias, acreditaciones y otros movimientos en billeteras virtuales. En el caso de personas jurídicas, el límite de control es menor, con un tope de $30.000.000 mensuales. Una vez superados estos montos, las entidades están obligadas a informar los movimientos, lo que puede dar lugar a revisiones por parte de ARCA.

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Es importante tener en cuenta que el análisis no se limita a una sola operación, sino al conjunto de transacciones realizadas en el período. Esto implica que varias transferencias de menor valor también pueden activar un reporte si en total superan el umbral que se estableció como límite. Cuando se exceden estos valores, no se aplica una penalización automática. Pese a eso, el organismo puede revisar los datos y, en caso de detectar diferencias con los ingresos declarados, solicitar documentación que respalde el origen de los fondos.

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