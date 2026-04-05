A cuánto llega el monto máximo para transferir sin declarar a ARCA en abril 2026 Los movimientos digitales están sujetos a seguimiento según el volumen mensual. Mantener coherencia impositiva evita posibles requerimientos. Por + Seguir en







Superar determinados montos mensuales, las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar esa actividad. Pexels

ARCA establece montos a partir de los cuales las transferencias pasan a ser informadas.

No existe un límite que impida operar, sino umbrales que activan controles fiscales.

Para personas físicas, el tope mensual de seguimiento es de $50.000.000.

Superar ese valor puede derivar en verificaciones si hay inconsistencias impositivas. Las transferencias realizadas a través de billeteras virtuales continúan bajo supervisión en abril de este 2026, con parámetros definidos por ARCA que determinan cuándo los movimientos deben ser informados. Estos valores funcionan como referencia para identificar operaciones que podrían requerir un análisis fiscal.

En la práctica, los usuarios pueden enviar y recibir dinero sin restricciones dentro de ciertos márgenes. Pese a eso, al superar determinados montos mensuales, las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar esa actividad, lo que habilita un seguimiento más detallado por parte del organismo.

Este esquema no prohíbe transferencias de mayor volumen, sino que establece criterios de control para evaluar la coherencia entre los movimientos y la situación tributaria de cada usuario.

Transferencia Bancaria En este sentido, Pazo informó que el nuevo tope para las personas físicas será de $50 millones. Pexels Qué monto podés transferir sin tener problemas con ARCA en abril 2026 Durante abril, el sistema mantiene como referencia un umbral mensual de $50.000.000 para personas físicas. Este valor contempla el total de operaciones realizadas en el mes, incluyendo transferencias, acreditaciones y otros movimientos en billeteras virtuales. En el caso de personas jurídicas, el límite de control es menor, con un tope de $30.000.000 mensuales. Una vez superados estos montos, las entidades están obligadas a informar los movimientos, lo que puede dar lugar a revisiones por parte de ARCA.