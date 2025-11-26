26 de noviembre de 2025 Inicio
Confirmaron la identidad del cadáver descuartizado en Córdoba: quién era Camila Merlo

La familia de la joven había declarado ante la Policía que no la veían hacía más de 15 días. También contaron que se encontraba en situación de calle y que no tenía un domicilio fijo.

Camila estaba desaparecida hacía más de 15 días.

Luego de la investigación por los restos descuartizados hallados en General Urquiza, en ciudad de Córdoba, los peritos confirmaron que pertenecen a Camila China Merlo, una joven de 26 años, que se encontraba en situación de calle y no tenía un domicilio fijo.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en la casa de Cristian Graf
El caso inició porque una mujer llamó al 911 y aseguró que su perro halló en un basural una bolsa con restos humanos, entre los que se encontraba un muslo y una pierna. Allí se inició una investigación para determinar a quién pertenecía.

Luego hubo un huevo hallazgo de restos en bolsas, pero en otro lugar de General Urquiza y posterior a eso se confirmó que eran humanos, ya que una de las partes tenía tatuada una mandala.

Tras la investigación, confirmaron que pertenecía a la China Merlo, quien estuvo más de 15 días desaparecida. Una de las amigas habló con el medio La Voz: “Era una persona hermosa, mi mejor amiga, y hoy me entero por la Policía que no la voy a volver a ver. Le arrebataron los sueños, el de poder compartir con su hija, de seguir viajando”.

La causa está a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, dirigida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

