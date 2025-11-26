Luego de la investigación por los restos descuartizados hallados en General Urquiza, en ciudad de Córdoba, los peritos confirmaron que pertenecen a Camila China Merlo, una joven de 26 años, que se encontraba en situación de calle y no tenía un domicilio fijo.
El caso inició porque una mujer llamó al 911 y aseguró que su perro halló en un basural una bolsa con restos humanos, entre los que se encontraba un muslo y una pierna. Allí se inició una investigación para determinar a quién pertenecía.
Luego hubo un huevo hallazgo de restos en bolsas, pero en otro lugar de General Urquiza y posterior a eso se confirmó que eran humanos, ya que una de las partes tenía tatuada una mandala.
Tras la investigación, confirmaron que pertenecía a la China Merlo, quien estuvo más de 15 días desaparecida. Una de las amigas habló con el medio La Voz: “Era una persona hermosa, mi mejor amiga, y hoy me entero por la Policía que no la voy a volver a ver. Le arrebataron los sueños, el de poder compartir con su hija, de seguir viajando”.
La causa está a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, dirigida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno.