Abuso sexual en Vélez: los aberrantes chats que complican a Sebastián Sosa

Una vez consumado el hecho, la periodista mantuvo la conversación con el futbolista. Al retirarse, ella le reprochó lo ocurrido y él le contestó: “Pasaste un buen momento. No te amargues”.

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abel Osorio y José Ignacio Florentín, Vélez abuso sexual

La denunciante cerró: “Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.

Se trata de una prueba fundamental en la investigación, la cual sigue en curso y a la espera de los análisis pertinentes como así también del peritaje de la ropa utilizada por la joven ese día y las cámaras de seguridad del hotel.

Este intercambio de mensajes, entonces, confirma el encuentro entre el futbolista y la periodista. Restará determinar la responsabilidad que tuvieron en el caso los otros tres jugadores denunciados. La abogada de la denunciante, Patricia Neme, comentó que desde el club ni los propios abogados de los jugadores se contactaron con ella. En tanto, advirtió que podría pedir hasta 20 años de cárcel para los presuntos agresores.

En tanto, en Vélez preparan el partido contra Banfield de este lunes. El club mantiene apartados a los cuatro denunciados hasta que se esclarezca la situación.

Abuso sexual en Vélez: la abogada de la denunciante relató cómo habría sido la secuencia con los futbolistas

Mientras avanza la causa que investiga la denuncia por abuso sexual contra los jugadores de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín; la abogada de la denunciante dio detalles sobre la situación.

Patricia Neme contó que la periodista de 24 años se encuentra bajo “estrés postraumático, con un impacto psicológico a largo plazo”, por lo que “se la está conteniendo desde el poder judicial, familia y amigos”.

En diálogo con La Gaceta de Tucumán, dio más detalles sobre el hecho y relató: “Ella se encontraba en la zona mixta. Como los jugadores se fueron, desde el micro se hacían señas con Sosa y se mandaron mensaje por Instagram. Ella accedió a pasarle su número de WhatsApp y empezaron a conversar. Fue al hotel 0.40 del 3 de marzo”.

Luego agregó: “Ella entró a la habitación y estaba con otros jugadores en la misma situación. Calculamos que le pusieron algo al fernet porque empezó a sentirse mareada”.

DENUNCIA de ABUSO SEXUAL GRUPAL contra JUGADORES de VÉLEZ

Neme narró el final de la secuencia y dijo que su representante “tenía instantes en los que iba recobrando la memoria. En un momento ella ve que dos se retiran y se van al casino”.

“Se fue en Uber lastimada y ultrajada. Después continuaron enviándose mensajes, en los que ella le dice ‘¿por qué me hicieron eso?' y él trata de justificarse diciendo que habían pasado un buen momento”, cerró.

La letrada aseguró que ya se realizaron los análisis pertinentes, más allá de los toxicológicos: “Estamos en etapa probatoria, de investigación. No te puedo decir cuáles son las pruebas, pero estamos esperando los resultados de las que se solicitaron”.

Abuso sexual: en Tucumán evalúan ordenar las detenciones de cuatro jugadores de Vélez

La Unidad Fiscal de Abuso contra la Integridad Sexual número 1 de Tucumán obtuvo material fílmico del hotel Hilton -donde se concentró el plantel de Vélez- y dio un paso importante en la investigación de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que realizó una periodista de 24 años contra los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Los investigadores no descartan pedir sus detenciones.

"Ya tienen el video del hotel, en el cual se lo ve al arquero Sosa abrir la puerta de su habitación para que haga el ingreso la periodista. Lo que no se vio en este video es la presencia de los otros tres jugadores", explicó el periodista Hernán Lucena en C5N desde el móvil en la Villa Olímpica del Fortín en Ituzaingó.

En la presentación judicial que realizó la abogada de la víctima, la doctora Patricia Neme, se incluyó el testimonio de la joven, que indicó que luego de comunicarse con Sosa a través de la red social Instagram, llegó al edificio a las 0.40 del domingo y subió a la habitación 407, en la que la esperaba el arquero. Luego se encontró -de manera inesperada- con los otros tres denunciados.

"Compartió unas latas de cerveza, luego fernet y, después de tomar unos tragos, comenzó a sentirse muy mareada. Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 5:30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor logró pedir un Uber y se retiró a su domicilio", detalla la denuncia.

"No se descarta que se ordenen las detenciones", indicó el comunicador en El Diario. Por lo pronto, tras conocerse la causa judicial, las autoridades del club de Liniers decidieron apartar a los cuatro futbolistas del plantel profesional que dirige el entrenador Gustavo Quinteros.