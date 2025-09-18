18 de septiembre de 2025 Inicio
Top 5: qué fiestas son las mejores en Argentina si sos estudiante según la inteligencia artificial

La FNE forma parte de las celebraciones juveniles más importantes del país. La IA da su veredicto de qué otras fiestas son atractivas.

Las cinco fiestas más elegidas por los jóvenes según la IA.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se consolida como una de las celebraciones más vibrantes para los jóvenes en Argentina según el top five elegido por la Inteligencia artificial. Pero no es la única: festivales de música, carnavales y encuentros culturales logran cada año atraer a miles de adolescentes y universitarios de todo el país. Aquí repasamos el top 5 de los eventos más convocantes para la juventud.

La FNE forma parte de las celebraciones juveniles más importantes del país. La inteligencia artificial da su veredicto de qué otras fiestas son atractivas.

Cuáles son las mejores fiestas para estudiantes argentinos según la inteligencia artificial

Fiesta Nacional de los Estudiantes – Jujuy

Septiembre: San Salvador de Jujuy

Es la gran fiesta de los jóvenes argentinos. Con desfiles de carrozas realizadas por estudiantes de colegios secundarios, recitales, elección de representantes y la alegría que contagia a toda la provincia, la FNE se vive intensamente durante septiembre. Ciudad Cultural y el Estadio 23 de Agosto suelen ser los escenarios principales, con miles de estudiantes locales y turistas que llegan a celebrar la primavera en un clima único.

Carnaval de Gualeguaychú – Entre Ríos

Enero y febrero: Gualeguaychú

Conocido como el “Carnaval del País”, es uno de los más importantes de Sudamérica. Comparsas, plumas, lentejuelas y batucadas se despliegan en el Corsódromo de Gualeguaychú, generando un espectáculo que cada año atrae a miles de jóvenes que viajan en grupos a vivir la experiencia del carnaval entrerriano.

Cosquín Rock – Córdoba

Febrero: Santa María de Punilla

El festival de rock más grande de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica. Durante dos días, artistas nacionales e internacionales hacen vibrar a multitudes en el predio del aeródromo de Santa María de Punilla. Además de rock, se suman géneros como trap, indie y cumbia, lo que lo convierte en un espacio de encuentro diverso para la juventud.

Oktoberfest – Córdoba

Octubre: Villa General Belgrano

La Fiesta Nacional de la Cerveza combina tradición centroeuropea con la energía juvenil. Es un clásico de primavera: recitales, gastronomía típica, desfiles y un ambiente festivo que convoca a estudiantes y turistas de todo el país. Las noches en Villa General Belgrano son escenario de música y brindis interminables.

Carnaval Quebradeño – Jujuy

Febrero: Tilcara, Humahuaca y Purmamarca

Es una de las celebraciones más auténticas y populares del norte argentino. El desentierro del diablo marca el inicio de días de música, comparsas, coplas y peñas que se extienden hasta el amanecer. Jóvenes de todo el país llegan a la Quebrada de Humahuaca para vivir una experiencia que mezcla tradición ancestral con la energía de la juventud.

