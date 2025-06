La insólita pregunta que hizo un joven en un grupo de WhatsApp de la facultad

Whatsapp La aplicación de mensajería instantánea ofrece diversas funciones para que los usuarios sepan si sus contactos los están ignorando. Freepik

Las reacciones no tardaron en llegar por parte de los internautas. “¿El parcial dura 20 años?“, “Podría ser yo tranquilamente” y ”Duraba una banda el parcial no“ fueron algunos de los divertidos comentarios en la publicación, que superó los 18 mil likes y fue retweeteada casi 450 veces.

Viral: una joven contó la "maldición" que tiene en los dientes

Otro caso que se viralizó en las últimas horas fue el de una joven que contó que tiene un curioso problema. "Yo tengo una maldición en los dientes. Los que me conocen lo saben, porque es algo real", expresó la influencer Magui Díaz, @magdiaz_en TikTok, quien contó su historia en un gracioso video que acumuló 1.8 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Sin embargo, por la cantidad de veces que terminó de urgencia en el odontólogo, definió la situación como "muy traumática". El inicio de esta terrorífica historia comenzó cuando la protagonista tenía 17 o 18 años, que la intervinieron porque "tenía un diente de más en el paladar". "Cuando me pusieron los aparatos, se generó espacio y ese dientito empezó a salir; me operaron y me lo sacaron", explicó.

Tras salir airosa de esta primera situación, Magui sufrió un accidente de tránsito, en el que le salió el alambre de la retención por el labio inferior. "Me fracturé la mandíbula. Me golpeé dos dientes y este, por el que yo me había puesto los aparatos, se me fue para atrás de vuelta", contó.

Video viral maldición en los dientes TikTok @magdiaz_

Los otros dos dientes fueron arreglados, aunque uno "murió en el impacto" y otro quedó más "negro". Pero la historia continuó: "Un día, hace unos cuantos años, me desperté con la cara paralizada y me dolía al lado de la nariz". La placa reveló una infección en la raíz de uno de los dientes que le habían arreglado.

"Me dieron antibiótico pero no me hicieron tratamiento de conducto, que es lo que me tendrían que haber hecho. Ahí se me fue, pero el año pasado me volví a levantar un día con la cara dormida de vuelta, me hicieron placa y efectivamente la infección era una pelota, tenía la cara hecha un huevo", recordó. La mala suerte siguió para ella cuando le encontraron una infección más chica en el otro diente que le habían arreglado, aunque la influencer decidió hacerse un solo tratamiento de conducto y no los dos "porque es traumático".

"Pero como ahora (ese diente) murió, se está poniendo amarillo. Entonces tengo blanco, gris, blanco, amarillo, blanco. ¿Qué soy? ¿La bandera del orgullo en las teclas? Y como por afuera no se blanquea, porque el tema está por dentro, me tienen que hacer blanqueamiento interno", lamentó.

De todas formas, concluyó con humor: "Estoy pagando petrodólares por sesión. Esa es mi maldición en los dientes. Ah, y cuando me fui a hacer el tratamiento de conducto, me sacó otro pedazo de diente del paladar que me había quedado por dentro y me estaba volviendo a salir. No, me pasan cosas raras, todo muy traumático".