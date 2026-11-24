Lara Magalí Rapallo negó haber sido detenida y desmintió las versiones que circularon después de que se viralizara un video de una RAM rosa. “No vean todo lo que vean en las noticias”, indicó.

Lara Magalí Rampallo es streamer y en Instagram cuenta con más de 90 mil seguidores.

La influencer Lara Magalí Rapallo , señalada como una detenida por realizar maniobras peligrosas en los médanos de Pinamar , se defendió de las acusaciones y versiones que trascendieron en las últimas horas y negó haber sido detenida. “La foto es IA” , aseguró.

Una influencer fue detenida en Pinamar por hacer maniobras peligrosas con su camioneta en la playa

Todo comenzó cuando, en las últimas horas, trascendió que la Policía detuvo a la streamer por maniobrar de forma peligrosa en la zona conocida como “La frontera” en dicha localidad costera. La joven estuvo demorada algunas horas y le incautaron su camioneta RAM rosada.

Ahora, y a través de sus redes sociales, la joven de 20 años explicó que no fue retenida y que las imágenes que trascendieron fueron generadas con inteligencia artificial. “Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, no tiene mis tatuajes” , comenzó su descargo y agregó: “Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo que ven en las noticias ”.

La polémica inició después que se viralizara un video en el que se observa una camioneta RAM rosa mientras cuatro personas viajaban paradas en los laterales exteriores del vehículo, video que ella misma publicó en su cuenta de stream.

A partir de esas imágenes, la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron una investigación para identificar el rodado y a su conductora. En ese marco, los efectivos localizaron una Dodge RAM 1500 Laramie rosa en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, donde secuestraron el vehículo. Según la información que trascendió, la joven señalada como conductora tiene domicilio en Pilar.

Sin embargo, Rapallo no solo negó haber sido arrestada, sino que también rechazó tener causas judiciales vinculadas con el episodio.

Pinamar: dos jóvenes resultaron heridos tras volcar con un UTV en los médanos de La Frontera

Dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos este domingo luego de volcar con un vehículo todoterreno UTV en los médanos de La Frontera, en Pinamar. Tras el accidente, fueron asistidos por personal de emergencia y trasladados al hospital municipal, donde constataron que presentaban lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

El siniestro ocurrió durante el inicio del fin de semana largo y motivó un operativo de asistencia en la zona costera. Según se informó, los ocupantes del vehículo circulaban sin casco ni los elementos de seguridad obligatorios al momento del vuelco.

El despliegue incluyó dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y agentes de la Guardia Urbana. Los jóvenes sufrieron distintos golpes y cortes producto del impacto.