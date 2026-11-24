Un viaje relámpago a Washington, Estados Unidos, para reunirse con el jefe de los fiscales federales de ese país, terminó por blanquear uno de los objetivos próximos de la Casa Rosada: colocar a Juan Bautista Mahiques al frente de la Procuración General de la Nación para que conduzca a los fiscales.

“¿Fue la reunión entre un ministro y un jefe de fiscales o una foto entre pares?”, se preguntaban actores de la política y de la Justicia cuando trascendió el encuentro entre Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, y Andrew Tysen Duva , jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense.

La intención de colocar un procurador propio es algo que obsesiona a la Casa Rosada . Los hermanos Javier y Karina Milei desean tener bajo control el avance de las causas judiciales en las que se encuentran o podrían quedar envueltos.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires se aproxima a implementar el sistema acusatorio, el Gobierno comenzó a afinar la estrategia para la cobertura de uno de los cargos más sensibles en el sistema judicial. El nuevo sistema dota de más poder a los fiscales para decidir el curso y los plazos de las investigaciones. Motivo por el cual quien encabece la estructura de las investigaciones penales será uno de los máximos decisores del Poder Judicial. Incluso algunos equiparan el poder del procurador con el que cuentan los ministros de la Corte Suprema .

Una posibilidad es la de aprovechar el receso estival del Congreso Nacional para proponer la designación en comisión sin acuerdo del Senado , con la excusa de que en febrero se prevé la implementación del acusatorio en Comodoro Py. De ese modo, los Milei tendrían asegurado al menos un año de procurador propio, aunque sería una jugada que difícilmente pueda ser digerida sin críticas por parte de la dirigencia política y de la opinión pública: el cargo de procurador está vacante desde hace tiempo y nadie puede alegar urgencias.

Quienes orbitan al actual ministro de Justicia aseguran que durante el último tiempo se ocupó de gestionar por su cuenta el eventual acuerdo del Senado, para el caso de que el presidente Javier Milei se decidiera a enviar su pliego. Citan como ejemplo que su padre, Carlos Mahiques, logró 58 votos a favor para permanecer 5 años más en el cargo, un número que excede el de los dos tercios que necesita un candidato para arribar a la Corte Suprema de Justicia o a la PGN.

También se ocupó de fortalecer -aún más- su vínculo con Comodoro Py. Dos datos permiten entender cómo se dio ese entendimiento. El primero se inscribe en el récord de designaciones y ascensos dentro del Poder Judicial desde su llegada al ministerio y el segundo, el récord de fallos a favor del gobierno y sus aliados.

En ese conjunto se destaca el sobreseimiento —que aún no está firme— del presidente y de su hermana en la causa $LIBRA, donde se investiga si el mandatario fue parte de una maniobra para generar la confianza de miles de inversores en un criptoactivo basura, para asegurarle ganancias millonarias a sus creadores que antes habían visitado la Casa Rosada en reiteradas oportunidades.

Se trata de un expediente que siguieron muy de cerca el ministro y su vice, Santiago Viola, que es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y el apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Otra causa que fue monitoreada por la Casa Rosada fue la del presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, en la que el fiscal Gerardo Pollicita le aceptó al imputado una coartada que el exjefe de Gabinete no pudo probar. Le creyó que llegó a la función pública con unos 600 mil dólares sin declarar que traía desde los años 2014 a 2018 cuando acertó con formidables inversiones en criptomonedas. El fiscal dio por válida la hipótesis tras señalar que él tampoco pudo derribarla.

El juez Ariel Lijo será el que decida si hace lo que propuso Pollicita —mandar la causa al fuero penal económico por presunta evasión—, dicta antes nuevas medidas de prueba o involucra en la causa a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), como pidió uno de los denunciantes. Pasaron dos semanas desde el planteo del fiscal Pollicita y el juez Lijo, que conserva intactas sus ganas de volver a ser postulado para la Corte Suprema de Justicia, aún no definió.

Entre los jueces que mantienen frecuentes pero informales diálogos con la Casa Rosada están los que creen que si Mahiques —de familia afincada en la justicia y con pasado en la Mesa Judicial del PRO— lleva buenos resultados a la Casa Rosada en materia de expedientes, será más probable que se allane su camino a la procuración y que Comodoro Py tenga su recompensa.

Entre los candidatos a llegar a la Corte Suprema de Justicia que le acercaron al Presidente hay tres que revisten en el edificio de la Avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro: Lijo, el camarista de Casación Mariano Borinsky y el juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens. La cuarta candidata es Mariana Catalano, jueza federal de Salta.

Otro hombre de Comodoro Py que aparece como candidato a ocupar un cargo de relevancia institucional es el juez de un tribunal oral Ricardo Basílico. Fuentes vinculadas al mundo judicial aseguraron que pretende convertirse en Defensor General de la Nación, cargo vacante desde febrero tras la jubilación de Stella Maris Martínez.

Basílico fue noticia este año porque se opuso en reiteradas ocasiones a otorgar la prisión domiciliaria al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien la reclamaba por problemas de salud. La Cámara de Casación finalmente ordenó concederle ese beneficio.

En la lista de candidatos a ocupar el cargo de Defensor General está la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que llevó varias propuestas al Ministerio de Justicia para aplicarlas en el ámbito penal, y el actual defensor general interino Julián Langevin, quien ya tendió puentes con la Casa Rosada.

Mientras todo eso ocurre, el jueves se dio en Comodoro Py una foto poco habitual: jueces de la Cámara Federal porteña recibieron a sus colegas de primera instancia. Fue una reunión para preparar la llegada del nuevo Código Procesal y hablar sobre el paso de personal del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal. Una foto valorada en el Ministerio de Justicia que espera, esta vez sí, poder cumplir con el plazo fijado para la implementación del acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se investigan los casos de corrupción del gobierno nacional. Sueñan llegar a ese día D con Procurador propio.