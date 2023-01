La impactante confesión del hincha colombiano que se tatuó "Messi" en la cara

Embed

"Si tu me criticaste, me trataste mal y me juzgaste por el tatuaje. Quiero contarte que el tatuaje nunca fue real, nunca existió", explicó en un video Mike Jambs en su cuenta de Instagram. Donde mostró como fue el paso a paso para realizar el "tatuaje" de mentira.

"El tatuaje de Messi fue un experimento social, quería demostrar cómo la sociedad está utilizando las redes sociales de una forma totalmente negativa. Para destruir y no para unir, para criticar y juzgar la vida de los demás", reflexionó Jambs en un video más largo de dos minutos de duración en Facebook.

"Me sentía muy orgulloso en los primeros días, pero debo confesar que estoy arrepentido. Estoy arrepentido porque en vez de traerme cosas positivas, vinieron miles de cosas negativas", explicó Mike en el video

En ese sentido, añadió que ha sido objeto de "burlas, críticas, rechazos". "Todo por un video que grabé y subí a mis redes, donde se ve que cumplo un reto que había quedado con mis amigos, nunca pensé que estos tatuajes le iba a dar la vuelta al mundo", se lamentó.